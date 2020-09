Godteritrend gir tomme butikkhyller - slik lager du ditt eget hockeypulver

For litt over to uker siden skrev godt.no om den spesielle smågodt-kombinasjonen som går som en farsott i sosiale medier.

Siden den gang har trenden virkelig tatt av, og i mange butikker er de nå helt tomme for både krokodiller og Hockeypulver.

- Fra uke 34 til uke 35 hadde vi 128 prosent økning på salget av Hockeypulver totalt i Kiwi. Når det gjelder krokodiller får vi dessverre ikke sett egne tall, siden det er en del av løsvekt smågodt, fortalte kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Nora Mile Helgesen til MittJessheim, og la til at 86 av deres butikker var utsolgt for Hockeypulver.

Trd.by tok også en runde rundt i flere butikker i Trondheim, og ble møtt av tomme hyller.

Men, det finnes kreative løsninger - se hvordan du lager din egen variant av pulveret!

1. Skaff krokodiller (om du klarer). Vi fant noen butikker som hadde litt i løsvekt. I tillegg, og her er cluet siden det nesten er umulig å oppdrive Hockeypulver - kjøper du Hockeypucker i stedet.

2. Finn en morter eller annet redskap som lar deg knuse ting enkelt. Hell hockeypuckene i skåla og knus ivei!

3. Vend krokodillene inn i pulveret, og voilà! Erfarne kilder i Adressa-kantina tipser om å erstatte krokodillene med de røde og sorte hodeskallene du finner i smågodthylla om krokodillene er helt umulige å oppdrive. Verdt å teste ut!