Rekordmange stryker på teoriprøven: - Synd at så mange møter uforberedt

I juni strøk 8.482 av 23.205 på teoriprøven. Aldri før har det blitt gjennomført så mange teoriprøver i løpet av én måned.

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at strykprosenten på teori er høy, og totalt i år ligger den på 39 prosent – for juni ligger tallet på 37 prosent.

– Hadde flere bestått på første forsøk, hadde vi ikke hatt kø for å ta teorien. Våre ansatte jobber både kveldstid og helg for å møte etterspørselen etter at vi holdt stengt tidligere i år på grunn av koronaen. Da er det utrolig synd at så mange kandidater møter uforberedt, sier fungerende avdelingsdirektør Jan Erik Myhr i Statens vegvesen.