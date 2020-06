- Han sa at historien min var «the american dream» og at jeg måtte gjøre mer med det

– Jeg bodde på et veldig dårlig barnehjem i Korea. Jeg bruker å si at jeg har vunnet i lotto. Å bli adoptert til Norge som toåring var nok den eneste måten jeg berget på. Hadde jeg ikke kommet hit, er jeg ikke sikker på om jeg hadde levd i dag, sier Solbakken, som er en av Norges mestvinnende frisører gjennom tidene.

Trondheimsfrisøren Kenneth skal jobbe under New York Fashion Week: - Gigi Hadid skal være der, så alt kan skje En av verdens største motebegivenheter går av stabelen i februar i New York. Midt i kaoset skal trondheimsfrisøren Kenneth Solbakken jobbe.

Fascinert av hår

Solbakken er vokst opp i Åfjord. For å få litt ekstra lommepenger, begynte han å jobbe som vaskehjelp på en frisørsalong.

– Jeg var ikke spesielt interessert i hår da, men det var helt fantastisk å se hvordan de formet hår. Den forvandlingen fascinerte meg veldig, forklarer han.

Da bestemte han seg for at det var frisør han ville bli.

– Åfjord er en liten plass og jeg er en hetero mann. Å ville bli frisør var en revolusjon, sier Solbakken og ler.

Siden begynnelsen har han blant annet vunnet fem NM-gull, fått tretten priser under prisutdelingen «Årets frisør» og reist verden rundt i forbindelse med New York, Milano, Paris og London Fashion Week.

– Den dagen jeg legger saksa og føneren på hylla, har jeg lyst til å sitte igjen med følelsen av at jeg gjorde det som skulle til for å bli så dyktig som mulig. Heldigvis har jeg mange år igjen i bransjen. I denne jobben er jeg så heldig at jeg kan få mennesker til å føle seg bedre, sier Solbakken, som i dag driver frisørsalongen Blow i Trondheim.

Folk byr 15 000 kroner for joggeskoene til 16-åringen fra Trondheim 16-åringen fra Trondheim kjøpte et par Nike-sko for 999 kroner. Om et par år tror han at han kan få opptil 25 000 for dem.

Åfjord på kartet

For noen år siden, under New York Fashion Week, fortalte Solbakken sin historie til en av stylistene. Han plantet et frø i hodet hos åfjordingen.

– Jeg fortalte han at jeg var adoptert fra et barnehjem i Seoul, og han syntes det var helt fantastisk at jeg nå var i New York med Jennifer Lopez ved min side. Han sa at historien min var «The American Dream» og at jeg måtte gjøre mer med det, forklarer Solbakken.

Det skal han nå også gjøre. I disse dager jobber han nemlig med en ny hud- og hårpleieserie. I disse dager tester de råvarer som skal inn i produktene – både fra Asia og Åfjord.

– Jeg har lyst til å sette Åfjord på kartet. Jeg synes det er viktig å vise hvor jeg kommer fra. Ikke minst har vi mye gode råvarer å by på. Jeg har lyst til å selge helse på ei flaske og gjøre en forskjell, sier Solbakken som samarbeider med Stian Støp i Hufs og Bennet reklamebyrå.

Vil hjelpe andre

Navnet på serien skal være NuMi by Åfjord. Historien bak er helt spesiell.

– I fjor fant jeg ut at mitt opprinnelige fødenavn er Kim Nam Sun. Jeg visste ikke at jeg hadde det en gang, så det var spesielt. De to bakerste navnene er snudd. På den måten får jeg både Åfjord og mitt opprinnelige opphav inn i navnet, sier han og smiler.

Solbakken forklarer at hans historie vil være sentral i lanseringen av produktene og at «fra et barnehjem i Seoul til New York Fashion Week» er en av pilarene til at han vil skape denne hud- og hårpleieserien. I tillegg ønsker han at den skal bidra til flere arbeidsplasser og at han kan hjelpe andre som kanskje ikke har vært like heldige som han selv.

– Jeg har lyst til å bruke et eventuelt overskudd til å hjelpe barn som ikke har det så bra. Jeg er svak for dem som ikke får den rette bagasjen. Det er en stor drivkraft bak det hele. Jeg vil få en større mulighet til å gjøre en forskjell, sier Solbakken, som ikke vet når lanseringen vil finne sted.

– Vi ønsker at alt skal bli perfekt før vi lanserer. Vi sikter mot stjernene, og vil at dette skal gå «world wide», legger han til og smiler.