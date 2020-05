For Halvard falt salget med 45 prosent i mars. Etter påske har det vært full rulle

Da Halvard Lillevik og resten av familien flyttet fra Oslo til Trondheim i 2008, kjente han på en rastløshet.

- Jeg hadde ikke det største nettverket i byen, men ønsket om å skape noe eget var stort, forteller han.

Forelsket seg i kulturen

For noen år tilbake bodde han i København, og forteller at han forelsket seg fullstendig i sykkelkulturen i landet. Han kunne ikke noe om sykler, men bestemte seg likevel for å lage et eget selskap. Lillevik snakket deretter med leverandører i Danmark, skaffet seg kontakter og fikk agentur på et par sykkelmerker i Norge.

– Allerede i 2008 tenkte jeg at transportsykler kom til å bli en greie. Miljøpraten hadde startet, men ingen i Norge hadde tenkt i de samme banene da. Veien inn til leverandører var med andre ord åpen, sier Lillevik.

I 2015 sa Lillevik opp jobben sin. Sykkelbedriften hans, som til da hadde funnet sted i egen stue, hadde blitt såpass stor at han kunne satse på den på fulltid.

I 2017 flyttet Sykkelsentralen inn i lokaler på Lilleby, og siden da har de servet hele Norge med ulike sykkelmerker.

- Et heftig prisjag

Ifølge Lillevik satser Sykkelsentralen på kvalitet.

– Trondheim er akkurat ikke stor nok til å kunne rendyrke en urban sykkelbutikk. For å møte markedet har vi også sykler for skogsbruk og transport, men hjertet mitt ligger hos sykkelkulturen i by, forklarer han.

Regnskapstallene fra Proff viser en omsetning på rett i overkant av 8,6 millioner kroner i 2018.

– Det går litt opp og ned med regnskapet, og kommer mye an på om vi vinner ulike anbud. Vi har en fin egenkapital, og skylder ingen penger, sier Lillevik, som mener at det er viktig med en stabil økonomi når man skal drive i sykkelbransjen.

– Det er stadig et heftig prisjag. Heldigvis stabiliserer økonomien seg mer og mer for hvert år som går.

- Butikken slokna

Som så mange andre butikkdrivere, fikk også Lillevik kjenne på det da koronautbruddet i Norge var et faktum.

– Da utbruddet kom, var det som om noen skrudde av en bryter. Butikken slokna helt. Vi solgte litt i mars, men mistet alt av kunder som kom innom for å titte. Vi opplevde at alle som svar innom, kjøpte noe, sier han.

Salget falt med 45 prosent for Sykkelsentralen i mars, men etter påske har det vært full rulle, ifølge Lillevik.

– Vi blør fortsatt litt, men det har vært mye kunder i butikken i april. Som importbedrift, selger vi blant annet til institusjonsmarkedet. Det ble naturligvis dødt når utbruddet kom. Privatmarkdetet har imidlertid tatt seg opp.

Lillevik har inntrykk av at frykten har sluppet litt taket hos flere.

– Det unormale har kanskje blitt det nye normale, og flere slapper mer av.

Mye å gjøre

Lillevik forklarer at læringskurven har vært bratt fra 2008 og fram til i dag.

– Som gründer har man veldig mye å gjøre. Det er en livsstil. Heldigvis er det meste på godt, men også noe vondt, sier han.

Det viktigste for han er imidlertid at kundene er fornøyd.

– Det skal ikke skje feil på syklene, men noen ganger hender det, og da må vi rette opp. I høst kjøpte en barnefar en elsykkel til 30 000, og han fikk problemer med motoren. Da fikk vi anledning til å vise hvem vi er. Han var fornøyd med servicen, og noen dager senere kom faren hans for å kjøpe sykkel. Det er måloppnåelse, sier Lillevik og smiler.