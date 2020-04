Politiet, kommunen og russen: Slik blir årets feiring i Trondheim

- Vi er samstemte om at russetida utsettes til 16. juni, om feiringa lar seg gjennomføre da, sier han til Trd.by.

President ved Thora Storm, Andreas Ryggvik Karlsen, forteller at presidentene her i Trondheim har diskutert frem og tilbake hvordan de vil løse årets feiring her. Presidentene har snakket med elevene på skolene for å høre hva de ønsker, og nå har de landet på samme løsning som russen i Oslo og Viken.

Vil bortvise ungdom som bryter reglene

Onsdag denne uka har Trondheim kommune i samråd med politiet hatt et møte for å finne en felles strategi for hvordan de skal håndtere mai måned, både med tanke på uorganiserte samlinger generelt og for russefeiringa.

I en felles pressemelding gjør de det klart at det ikke vil være noen normal mai måned i år:

- De største uorganiserte samlinger har funnet sted natt til 1. mai og natt til 17. mai. I vår vil det ikke bli mulig å samles på denne måte, skriver de og poengterer at ungdom fortsatt kan oppholde seg i det offentlige rom, så lenge de overholder smittevernreglene.

Både politiet og barnevernet har observert samlinger av ungdom som er bekymringsfull. Det er for mange samlet på samme sted, og dette fører til en økt risiko for smitte, står det videre.

- I maidagene vil både politiet og kommunalt ansatte være ute i et større antall enn på ordinære helger og dager. Observeres samlinger som betraktes som risikopreget, enten i form av antall eller grad av beruselse, vil det kunne medføre bortvisning.

Arrangør: Blir en komprimert feiring

Geir Arne Torgersen i Fastlane har tatt på seg å arrangere den organiserte feiringa i Trondheim i år. Han er i tett dialog med russepresidentene, som også er med på å forme årets feiring - om de får gjennomført. Det mener Torgersen det er.

- Ei utsatt feiring er definitivt gjennomførbart. Men det må bli ei komprimert feiring, den vil ikke strekke seg over opptil 17 dager, medgir han.

Torgersen og presidentene ser for seg en lengre festivalstemning over årets feiring, utendørs med trygge smitterammer.

- Jeg synes russen får for lite kred. Det er ikke de unge som sitter tett i tett langs Solsiden-rekka, men de eldre. 18-åringene respekterer reglene. Vi skal få ei fullverdig feiring om vi kommer oss dit.

Russ generelt er utsatt for smitte

- Vi kjenner godt til smitte innad i russemiljøet fra før, med for eksempel hjernehinnebetennelse. De er en utsatt gruppe, og om de ikke følger rådene må de være klar over hva de utsetter seg for. Så blir det opp til politiet å vurdere hvordan dette eventuelt skal håndheves, sier Even Ytterhus, koordinator i SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Trondheim kommune.

Han har forståelse for at russetiden ikke blir som årets kull hadde tenkt. En feiring med opptil fem personer av gangen ville vært stusslig, og selv om de nå har bestemt seg for en feiring i juni, kan mye ha endret seg innen den tid.

- Vi følger rådene til Folkehelseinstituttet, og det må også russen forholde seg til, noe jeg regner med at de gjør.