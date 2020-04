Allan er sin egen sjef: - En skikkelig dårlig dag på jobb er egentlig ganske ok

Forrige gang snakket vi med Vu Mai (28), som startet i oppvasken som 16-åring. Nå er han daglig leder for egen restaurant i Trondheim!

Et annet jobbtalent vi har fått tips om, er Allan Grønseth Ohr (32). Han er opprinnelig fra Kristiansund, men har bodd i Trondheim de ni siste årene.

Slik svarer han på våre spørmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jobber for meg selv, som frilanser innen design og tegning. Jobber fra et felles kontorlandskap nede på Nyhavna som heter OLO, med en haug andre frilansere!

- For det meste går det i illustrasjonsarbeid. Det har blitt mye arbeid med brettspill, som er ganske store oppdrag som går over flere måneder. Jobber akkurat nå med nr. 8! Andre oppdrag har gjerne gått i øletiketter, plakater, logoer og lignende. Selger også litt prints, og tar private bestillinger. Er som regel åpen for det meste av grafisk arbeid.

- I tillegg er jeg med i et lite spillselskap her i Trondheim som heter Lucidum Studio, hvor vi jobber med vårt første spill, Pareidolia, som er et lite strategi/eventyrspill om et romvesen fanget i ørkenen i Nevada på 1950-tallet. Der lager jeg storyboards og konsepttegninger med mer, og skal straks begynne å dyppe tærne i litt animasjon. Vi håper på å ha spillet ut til tidlig 2021!

Hvilken utdanning har du?

- Jeg gikk to år på Norges Kreative Fagskole her i Trondheim, og dro videre til Curtin University i Perth, Australia for å bygge på til en bachelorgrad i «photography & illustration». Rørte ikke et eneste kamera, merkelig nok.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Litt «word of mouth» og mye flaks. Var veldig heldig med å komme i kontakt med et par kjempefine selskaper ganske tidlig, gjennom forskjellige porteføljeplattformer på nett. Det har ført til mye gjentagende arbeid de siste årene, og flere muligheter igjennom deres nettverk. Ellers har det kommet en del jobbmuligheter gjennom lærere og medstudenter fra utdannelsen.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Kassemedarbeider på Hydro Texaco i Kristiansund. Ofte 00-07-vaktene, med fyllemat-servering og ringing til politiet for å løse opp slåssing i butikken. En hyggelig tid!

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Man er jo ganske blank når man starter opp som frilanser. Det var mye mangel på kontraktskriving, og litt for mye tillit til tilfeldige kunder i begynnelsen. Overraskende nok gikk det som regel greit, men det ble en og annen betaling som aldri kom fram. Ellers brente jeg meg ganske bra på dårlig loggføring og planlegging i begynnelsen. Tok litt tid før det begynte å sitte.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Hovedsakelig to ting. Generelt ganske glad i det jeg holder på med, og er veldig takknemlig for at jeg får gjøre det. En skikkelig dårlig dag på jobb er egentlig ganske ok, relativt sett. Også vil jeg selvfølgelig bli bedre til det jeg holder på med, så det er liksom bare å sette i gang.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Vet ikke om jeg har følt noe utfordring som har med akkurat det å gjøre. Fordeler er vel at jeg har plenty med tid til å jobbe, og ikke nødvendigvis er knyttet til vanlig arbeidstid. Så det har vært null stress å ta arbeid for kunder på andre kontinent, og hatt skypemøter halv ett om natta osv.!

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Nei, det er sikkert mye det samme. Gjør ikke så veldig mye ut av meg, og relativt spesiell type. Hardtarbeidende forhåpentligvis? Glad i hunder og kaffe! Slike spørsmål gir meg nervøst sammenbrudd.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Føler ikke jeg skal uttale meg så veldig mye om akkurat det helt enda! Men prøv å finn din nisje, jobb hardt, ta alle muligheter som kommer, si ja til det meste, så ordner det seg sikkert!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Forhåpentligvis i full jobb i spillselskapet vårt, med litt frilansarbeid og egne prosjekter ved siden av. Det er ganske mye forskjellig jeg kunne tenkt meg å gjøre innen faget egentlig, så jeg tar det litt som det kommer!