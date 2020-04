Åpningen av bakeriet i Midtbyen blir ikke helt som planlagt: - Jeg gleder meg likevel

- Her skal vi ta tak i gammeldagse tradisjoner, men også mye nytt. Bestemor heter Svanhild – og navnet representerer det gamle. Onkel, på sin side, skal representere det nye. Onkel og Svanhild matcher ikke helt – det er en raritet i det, noe det også skal være i kakene mine, sa Trond Vardehaug Thuen til Trd.by i slutten av februar.

Da var lokalene i Olav Tryggvassons gate nesten helt tomme og det var mye som gjensto før det kunne kalles en kafe. Nå er det kun et par bilder som skal henges opp og en gulvvask som skal gjennomføres før Onkel Svanhild åpner dørene neste helg.

Hektiske måneder

De siste månedene har vært hektisk for familien.

- Vi har stått her fra klokken syv om morgenen til klokka ett på natta i mange uker. Men det er dette vi vil, så vi er ikke slitne heller, sier Trond, som eier Onkel Svanhild sammen med ektemannen Aleksander Vardehaug Thuen og datteren Emely Louise Thuen Bjerknes.

Resultatet er han også storfornøyd med. Hjemmekjøkken i storskala er på plass mot vinduet slik at forbipasserende kan titte inn. Det samme er de gamle møblene og koppene.

- Gamle møbler skaper gode minner. Det er mye bruk og kast i dagens samfunn, så at det i tillegg er gjenbruk er et kjempepluss, mener Trond, som vant Kakekrigen i 2016.

Disse butikkene er åpne i Trondheim nå Ny Facebook-gruppe viser deg hva som er åpent i Trondheim.

En annerledes åpning

Hos Onkel Svanhild skal kundene få servert alt fra sveler og vafler til veldig spesielle moussekaker, ifølge Trond. Åpningen blir imidlertid ikke helt slik han på forhånd hadde sett for seg med tanke på virusutbruddet.

- Planen var å ha en stor åpning, men jeg gleder meg likevel. Jeg tror folk vil ha kaker og boller uansett hvordan situasjon vi står oppe i. Jeg skal i hvert fall fortsette å bake og oppfylle drømmen min, sier han.

I utgangspunktet skulle seks ansatte være tilknyttet kakebakeriet. Alle er klare for å starte opp, men Trond forklarer at de kommer ikke utenom å måtte åpne opp med færre enn først planlagt slik situasjonen er nå.

- Vi må legge ned mye gratis arbeid i starten, og tar med de ansatte etter hvert. Jeg ønsker at mine ansatte skal ha det bra, og at de skal ha en arbeidsplass å komme til når dette er over. Planen har aldri vært å bli rik på dette. Hvis jeg klarer å sysselsette folk og betale regningene mine, er det bra, sier Trond.

Anders (26) er en av mange berørte trondheimsgründere: - Jeg bråvåkner hver morgen Flere unge trondheimsgründere er rammet av koronakrisen. Anders Olaus Lysholm (26), Elise Dalby (24), Vegard Emaus Nikolaisen (25) og Magnhild Sundland (30) er blant dem.

Vil ikke ha trengsel

I lokalet skal det i utgangspunktet være 60 sitteplasser, men de starter med 20 rundt fire bord spredt utover lokalet i starten.

- Vi satser på en rolig åpning. Vi vil ikke ha for mye trengsel, og utvider derfor også åpningstidene slik at kundene skal slippe å stresse, sier Trond.

- Hvilke forventninger har du til driften?

- Jeg håper at Onkel Svanhild blir godt besøkt, selv om det blir en annerledes start en planlagt. Drømmen er at det alltid skal være noen innom her som nyter livet, sier Trond, som i seks år har drømt om å åpne sitt eget bakeri.

Han er ikke bekymret for at driften ikke skal gå bra på sikt.

- Vi merker et stort engasjement. Bussjåførene som kjører forbi har allerede begynt å hilse på oss og flere stopper opp utenfor for å titte inn, fortsetter bakeren og smiler.