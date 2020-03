H&M slutter med «plus size» i fysiske butikker

Tirsdag 25. februar publiserte Hanne Vassbø (27) fra Stavanger et innlegg på Facebook-siden til H&M Norge. I innlegget konfronterte hun butikkjeden H&M om å ikke lenger tilby H&M+ i fysisk butikk.

H&M svarer Vassbø i innlegget. De forklarer at de fjerner tilbudet på grunn av plassmangel.

Posten tok raskt fyr og har rett over 200 frustrerte kommentarer, noen av dem lyder slik:

«Bare fordi jeg ikke smetter inn i xs, s, m, l eller liten xl , så skal jeg ikke få prøve klær i butikk?»

«Er det rart folk får komplekser å føler de ikke passer inn i samfunnet fordi en ikke har idealvekta»

«Er det store, feite, meg dere ikke har plass til da eller? For dere har jo plass til alt mulig annet pjask og jøggel»

Tilpasser tilbudet

Til Byas forsvarer pressekontakt for H&M Norge, Thea Kjendlie, avgjørelsen slik:

– I en bransje som endrer seg hele tiden, er vi nødt til å følge kundens handlemønster – og tilpasse tilbudet deretter. Vi ser at etterspørselen for H&M+ er større på nettbutikken enn i våre fysiske butikker, og salget avgjør hvor vi tilbyr de ulike konseptene, forklarer hun.

Den grunnen holder ikke for Hanne Vassbø.

– Jeg mener H&M sender ut et budskap om at de som bruker klær større en XL må handle på nett, fordi de ikke har plass til dem i butikk. Det skaper et unødvendig press på at man må slanke seg for å kunne handle klær, sier hun.

Utvider størrelseskalaen

Pressekontakt Thea Kjendlie forteller at H&M+ fortsatt vil tilbys til alle kunder online med et bredt utvalg. Kjeden er også i gang med å endre størrelseskalaen, for å få et bedre utvalg av størrelser i flere av konseptene.

– I praksis vil dette bety at mange plagg som i dag finnes i størrelseskala 34 til 42, vil bli tilgjengelig fra XS til XL (34-50). På dame vil denne endringen gjelde for store deler av sortimentet, og vi håper at våre kunder ser dette som en positiv endring, sier Kjendlie.

– Når vil endringen skje og gjelder det alle butikker?

– Endringen skjer i sommer og gjelder alle butikker som selger H&M+.

«Det perfekte samfunnet»

I 2018 veide Hanne Vassbø 143 kilo, og syntes det var svært frustrerende å handle klær. Hun forteller at shopping kan være krevende for mange av dem som ikke passer klærne «det perfekte samfunnet» skal bruke. Og nå blir det enda vanskeligere.

Det å være overvektig gjorde at hun slet mye psykisk. Det var vanskelig nok i seg selv å gå ut døren, forberedt på å møte dømmende blikk.

– Jeg gikk jo rundt med mange tanker for meg selv om at jeg var for stor. Så jeg trengte jo ikke en bekreftelse fra butikker og samfunnet om at jeg var det.

Det var et tydelig tegn for henne at hun ikke passet inn i samfunnet når butikken ikke engang hadde en turbukse i hennes størrelse.

– Jeg måtte ty til andre løsninger, og kledde på meg flere lag med tights, under en treningsbukse og en regnbukse. Du føler deg ikke særlig normal i det antrekket blant andre i stilig turtøy.

Avhengig av prøverommene

Etter å ha endret livsstilen er Hanne i dag 43 kilo lettere og bruker mindre størrelser i klær, men 27-åringen kjenner fremdeles på at avgjørelsen til H&M frustrerer henne, fordi hun vet hvor urettferdig og vondt det føles.

– Jeg hadde nok ikke turt å engasjere meg så mye i dette om jeg fremdeles var like stor, for da hadde jeg vært redd folk bare skulle be meg slutte å spise, sier Hanne.

– Det er ikke mange stativer som må til for å tilby noe H&M+. Jeg skjønner virkelig ikke hvordan løsningen er å kutte det helt ut fra de fysiske butikkene, legger hun til.

– Men H&M+ vil fremdeles være i nettbutikken, holder ikke det?

– Det er svært vanskelig å handle «plus size»-klær over nett. Jeg var avhengig av å prøve alle slags plagg, fordi store klær er ofte problematisk i fasongen. Samtidig er det jo ikke bare å kjøpe i vei heller, for å så sende masse i retur, det er jo ikke bra for miljøet, forklarer hun.

Hanne mener klesgiganten burde gå frem som et godt forbilde, og synes kjeden sender ut signaler om at ikke alle kropper er likestilt.

– Vi er selvsagt lei oss

H&M på sin side mener kundene får god mulighet til å prøve klærne hjemme, ved at alle medlemmer får gratis frakt og retur ved bestillinger over 300 kroner. I tillegg kan de returnere klær som ikke passer i sin lokale H&M-butikk.

– Vi har forståelse for at våre kunder ønsker å prøve plaggene, og tar til oss tilbakemeldingene vi har fått rundt dette, sier Thea Kjendlie i H&M Norge.

I ettertid har mange kommentert innlegget til Vassbø og lagt igjen reaksjoner på avgjørelsen. Kjendlie informerer om at kjeden tar til seg disse reaksjonene.

– Vi er opptatt av å tilby mote til alle. Inkludering er viktig for oss, og vi heier på alle typer kropper. Med dette utgangspunktet er vi selvsagt lei oss for at våre kunder er skuffet over at H&M+ kun vil tilbys online, sier pressekontakten, og fortsetter:

– Også håper vi at det er mange som er glade for at vi samtidig som vi har gjort denne endringen, utvider størrelsesskalaen på generell basis for dame i butikk.