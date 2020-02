Da Julie syntes det var et hull i markedet, åpnet hun sin egen butikk i Trondheim

Høsten 2014 åpnet hun butikken Pretty Sporty i Olav Tryggvasons gate. Hun syntes at det var et stort hull i sportsbransje-markedet i Trondheim og bestemte seg derfor for å tette det på egen hånd.

– De tradisjonelle sportsbutikkene fokuserte veldig på kapitalvarer som ski og sykkel. I tillegg var det lite utvalg til damer og lite utvalg i kule treningsklær, mener Julie.

Har drømmejobben

Butikklokalene er fulle av fargerike treningsklær for damer.

– Vi prøver å være størst på kule treningsklær, og på mye av det er vi størst i hele landet. Kundene skal ikke ha tre tightser å velge i, men 15, mener Julie.

Hun har egentlig en bachelorgrad i engelsk, og har tidligere jobbet på skole, men også i butikk. Butikkjobben er det hun trives aller best med.

– Dette er drømmejobben. Jeg tror ikke jeg har hatt en eneste kjip dag på jobb faktisk, og jeg håper jeg kan stå her til den dagen jeg blir pensjonist, sier Julie og smiler.

Satser ikke på nett

Pretty Sporty driver ikke nettbutikk ved siden som mange andre butikker gjør i dag. Det har butikkeieren tatt et bevisst valg på.

– Mye av grunnen er at jeg liker kundekontakt. Jeg er utadvendt og ikke redd for å prate med folk. Jeg brenner for å gi gode kundeopplevelser, og andre selgere kan nok kjenne igjen den gode følelsen man får når man gjør en kunde fornøyd. Det å stå på et lager og pakke varer er ikke noe for meg.

Julie peker også på at det er dyrt å satse på nettbutikk.

– Å bli synlig på internett koster sinnssykt mye penger, spesielt for en liten aktør som oss. Men så lenge kunden kommer innom butikken vår, er ikke nettet noen konkurranse, mener hun.

Går i pluss

Regnskapstallene fra Proff viser at Pretty Sporty hadde en omsetning på 3,9 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et overskudd på rett i overkant av 300 000 kroner.

– Vi går i pluss og når målene våre. Vi har en liten butikk på 80 kvadratmeter, men selger godt på dem. Skulle vi ha økt omsetningen mer, måtte vi ha hatt en større butikk. Men vi er lykkelige som liten, og dette er perfekt for oss, sier Julie og smiler.

Hun forteller at det har vært lettere å satse på butikkdrift i Midtbyen enn det hun i utgangspunktet hadde trodd.

– Det er mye jobbing selvfølgelig, men etter noen år glir det litt av seg selv, forklarer hun, og legger til at Midtbyen Management jobber hardt for å gjøre Midtbyen attraktiv.

– Etter at Torvet ble bygd om og Britannia åpnet igjen, er folk plutselige mer positive til Midtbyen. Det var nesten et vannskille før og etter at Britannia åpnet faktisk. Det jobbes godt med å gjøre Midtbyen attraktiv, mener Julie.