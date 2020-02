Fem tunge år for Ingar med butikk på Lademoen: - Men det siste halvåret har det snudd

– Jeg kommer fra landet og har jobbet mye på gård. Etter hvert som årene gikk, ble jeg lei av å jobbe med IT og måtte finne på noe nytt. Dessuten har jeg alltid vært glad i planter. På et tidspunkt var det så grønt hjemme hos meg at jeg måtte ha luftavfukter inne, sier han og ler.

Fem tunge år

I 2012 etablerte han firmaet Mikrogartneriet, og i 2015 åpnet Ingar også dørene til butikken på Lademoen. Mikrogartneriet er i dag en utstyrsbutikk for helårs plantedyrking.

– Vi fokuserer mest på nyttevekst, men også plantelys som vi har utviklet selv. I tillegg selger vi noe mat som produseres i Midtbyen, forteller Ingar.

Ukas trondheimsbutikk: Halvveis ut i januar merker Monika og Ragnhild at søtsuget hos folk er tilbake I januar er mange dedikert til trening og et sunt kosthold. Halvveis ut i måneden merker imidlertid driverne av Sjokoladebutikken at folk begynner å kjenne på søtsuget igjen.

Siden oppstarten i 2015, har butikken på Lademoen utvidet hele tre ganger. Drifta har likevel ikke vært bare enkel.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært fem tunge år. Vi blir ikke rik på dette, men vi har det fryktelig artig. Dessuten har omsetningen tatt seg opp veldig det siste halvåret. Vi legger godt merke til at flere er innom og at det er en økt interesse på sosiale medier.

Årsaken til den økte interessen tror han er fokuset på klima og miljøbevissthet.

– Et av bærekraftsmålene til FN er at alle som bor urbant må begynne og produsere litt av sin egen mat. Det virker som om folk begynner å bli bevisst på nettopp det. Den yngre generasjonen er veldig flink til å komme innom og kjøper utstyr for å komme i gang, sier Ingar.

Regnskapstallene fra Proff viser at Mikrogartneriet omsatte for i overkant av 1,9 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et underskudd på 152 000 kroner.

Ukas trondheimsbutikk: Ingvild (36) driver 39 år gammel butikk i Midtbyen - Det har vært en utfordring at andre butikker i Midtbyen sliter og legger ned, sier daglig leder Ingvild Staven (36).

Økologisk side av byen

Sammen med Davor Poljcic driver Ingar også Plant Tech, som i høst åpnet Trondheims første underjordiske gartneri. Davor står også en del i butikken på Lademoen, men mesteparten av tiden er det Ingar som står her. Beliggenheten synes han er utmerket.

– Det er fint å være på denne siden av byen som er litt økologisk av seg. På østsiden av byen er det mye fokus på bærekraft, klima og miljø, og vi har massevis av lokale kunder, forklarer driveren.

Etter å ha jobbet 15 år i IT-bransjen, starta Ingar på scratch når det kom til det å drive butikk. Det har også bydd på noen tabber i løpet av fem år.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Vi har vel gjort alle tabber det er mulig å gjøre. Vi har bestilt feil varer og vært så stressa at vi har glemt å låse, sier han og ler;

– Og vi blir som sagt ikke rik, men vi overlever og har det gøy på jobb. Kundene våre er veldig trivelige.

Mange av kundene som er innom, er ifølge Ingar ikke så veldig kjent med plantedyrking.

Ukas trondheimsbutikk: Wibeke driver butikk i Midtbyen: - Jeg har nok ikke dollar i panna hele tida - Jeg er opptatt av kvalitet, håndverkskompetanse og at vi skal ta vare på tradisjoner, sier Wibeke Krohn som driver Alvar&Maija.

– Jeg opplever at det vi driver med er relativt nytt, og mange vet ikke så mye om det – spesielt dette med plantelys. De fleste tenker nok ikke over at det ikke er nok lys her i nord halvparten av året til å gi plantene nok energi. Mange har masse spørsmål og det synes vi er veldig hyggelig.