Når er bussen egentlig full? Her får du svaret fra AtB

Du går på bussen og vet med en gang at dette ikke blir den mest komfortable turen. Bussen er nemlig stappfull og du må lukte sidemannen i armhula de kommende minuttene.

Har AtB retningslinjer for hvor mange som kan være på en buss samtidig? Vi har tatt en prat med direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

– Ser når bussen er full

– Hver busstype er registrert for et visst antall sittende og stående passasjerer. Dette er regulert gjennom kjøretøyforskriften. Fordeling mellom stående og sittende avgjøres på bakgrunn av bussklasse. I bytrafikk med mange av- og påstigende kjøres det med bussklasse 1, hvor det er tillatt med begge, skriver Opsal i en e-post til Trd.by.

Metrobussene i Trondheim har ifølge henne 51 sitteplasser og 108 ståplasser. 15-metersbussene har 50 sitteplasser og 62 ståplasser, mens 18-metersbussene har 45 sitteplasser og 82 ståplasser.

Men hvordan kontrolleres det at antall ståplasser overholdes til daglig? Opsal forteller at det er sjåførene som avgjør når bussen er full.

– Sjåførene i bybuss har naturlig nok ikke anledning til å telle passasjerer, men har god oversikt over bussen gjennom speil og kamera, og ser på den måten når bussen er full. De aller fleste har vel også opplevd at sjåførene ber passasjerer trekke seg bakover for å gi plass til nye påstigende.

– Trygt å reise med buss

Hvordan er det med sikkerhetstiltakene når såpass mange må stå? Opsal understreker at det er trygt å reise med buss.

– Det er lagt godt til rette for både sittende og stående. For stående passasjerer er det holdestenger og holdestropper som gjør at de som står kan holde seg fast. På metrobussene er det i tillegg støtteputer blant annet i leddet som gjør det mer behagelig å stå. Det er viktig at passasjerer viser hensyn til hverandre og overlater seter til de som trenger dem mest dersom det er fulle busser. Dette gjelder både barn, eldre og andre som har behov for å sitte.

– Hva om det skjer ei ulykke mens såpass mange står på bussen?

– AtB og operatørene forholder seg til retningslinjene som er gitt knyttet til de ulike busstypene. Det kan alltid oppstå situasjoner i trafikken, men det er lagt godt til rette for at det skal være så trygt som mulig å reise kollektivt, sier Opsal.