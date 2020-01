Fire av seks er nå i drift etter ett års forsinkelse: - Vi er ikke fornøyd med hvor lang tid dette har tatt

I fjor inngikk Trondheim kommune en kontrakt for seks reklamefinansierte gatetoalett som skulle plasseres i Fjordgata, i Ilaparken, ved Samfundet, ved Bakke Bru, på Torvet og på Skansen. (Krever innlogging)

Etter planen skulle fire av toalettene stå ferdige før jula 2018, mens to av dem skulle bli klare i løpet av 2019. I november skrev Trd.by om at fem av toalettene var ferdigbygd, men at ingen av dem var i drift.

- Toalettene skulle ha stått ferdige før jula i 2018. Selve byggene sto klare, men var ikke universelt utformet slik vi hadde bestilt. Derfor ga ikke kommunen brukstillatelse, forklarer teknisk sjef ved kommunalteknikk i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo.

- Ikke fornøyd

Det er Clear Channel som er tjenesteleverandør. I november søkte de igjen om brukstillatelse, og i begynnelsen av desember var toalettene i Ilaparken, ved Samfundet, i Fjordgata og på Torvet i drift - ett år etter det som var planlagt.

- Vi har vært tydelige på at vi ikke er fornøyd med hvor lang tid dette har tatt og måten de har levert på, sier Eidsmo, og legger til at de fremdeles har en tett dialog med Clear Channel angående toalettet ved Bakke Bru.

Etableringsdirektør i Clear Channel, Gunstein Hansen, kan fortelle at sistnevnte ble testet torsdag denne uka.

- Toalettet ved Bakke Bru er også klart til å kunne brukes nå. Vi venter kun på endelig godkjenning av brukstillatelse. Årsaken til at det har tatt lengre tid her, er en kable som ble gravd over, forklarer Hansen.

- Til glede for innbyggerne

PR- og kommunikasjonsansvarlig i Clear Channel Skandinavia, David Klagsbrun, sa til Trd.by i november at årsaken til at toalettene fremdeles var ute av drift var manglende kvalitetssikring av automatikk på dører, samt oppkobling til vektertjeneste.

Eidsmo understreker at kommunen synes at prosjektet er fint, til tross for at det har vært en kronglete vei å gå for å få det gjennomført.

- Vi er glade for at fire av toalettene nå er i drift. Det er til glede for alle kommunens innbyggere, sier han.

Toalettet på Skansen er fremdeles under oppbygging og er planlagt ferdigstilt til sommeren, ifølge Eidsmo.