Neste måned vil Whatsapp slutte å virke på disse telefonene

Neste måned vil telefoner med Android 2.3.7 og Ios 8 eller lavere miste tilgang til Whatsapp, skriver Tek.no.

Brukere på slike enheter vil ikke lenger kunne opprette konto eller bekrefte eksisterende konto, skriver meldingstjenesten på egne kundestøttesider.

Det gjelder blant annet Android-telefoner fra før 2011, som den første Galaxy S-modellen fra Samsung, og Iphone 4 og eldre.

Whatsapp advarer om at funksjoner i app-versjonene kan «slutte å fungere når som helst», siden de ikke aktivt utvikles lenger.

I tillegg har all støtte for telefoner med operativsystemet Windows Phone blitt fjernet fra og med nyttår. De siste modellene med dette operativsystemet er fra 2015 - blant annet HTC One (M8) og Nokia sine Lumia-telefoner, skriver Tek.no.

«Det kan hende at Whatsapp ikke lenger vil være tilgjengelig i Microsoft Store etter 1. juli», melder Whatsapp på egne kundestøttesider.

Har du nyere telefon som bruker Android/Ios, men får problemer med Whatsapp neste måned likevel? Sjekk om du kjører på gammel versjon av operativsystemet. I så fall bør en oppdatering gjøre susen!