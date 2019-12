Russepresident Henrik (18): - Forventer at russetida skal være verdt pengene vi bruker

Nå er det bare fem måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Henrik står i front for russen ved Charlottenlund videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Studiespesialisering

Spiser helst: Fersk mozarella med sesongens tomater, toppet med basilikum og en god dose kaldpresset olivenolje

Drikker helst: Pils

Ser helst på: Nothing Hill, generelt romantiske filmer treffer meg midt i hjertet

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Petter Stordalen, Siv Jensen og Herman Flesvig

Aldri sett: Et romskip

Guilty pleasure: Spise havregryn, mens jeg ser på Ullared

Hvorfor ville du være russepresident?

- Det var gutta mine som ville at jeg skulle stille. Jeg syntes selv det hørtes kult ut å kunne være med og representere skolen.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Kjærlighet for pils.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Gleder meg mest til å drikke pils med gutta. Gruer meg mest til å stå opp tidlig når det er skole.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- At det skal være verdt pengene vi bruker, og at alle som nå har gjennomført 12 og 13 års skolegang skal få seg en super feiring.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Jeg forbereder meg til russetiden ved å være mye med russegruppen min Sicko Mode 2020. I tillegg jobber jeg for å tjene penger til både utgifter i russetiden, og legger også en god del til sparing.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Det viktigste for meg og resten av russen på Charlottenlund er at alle skal ha en trygg og fin russetid. Alle som vil være med skal ha muligheten til det.

Hva skjer før russetida?

- Før russetiden skal jeg og veldig mange andre russ fra Trøndelag til Åre for events. Det tror jeg blir sosialt og artig. Utenom jobb og fest skjer det ikke noe spesielt utenom skole selvfølgelig.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Det blir virkelig helt rått, få på nå pils’a.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- «Pressen» må vel prøve ut alle?

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Jobbe og finne ut av hva jeg vil gjøre.