Linda fulgte drømmen og åpnet butikk i Trondheim: - Vet ikke om jeg hadde gjort det igjen

I 2015 var hun og familien på julemarkedet i Tivoli i København. Her ble Linda inspirert og bestemte seg for å åpne egen butikk.

- Jeg har alltid hatt lyst til å ha en egen butikk. Etter turen til København bestemte jeg meg for å satse, og tok derfor kontakt med noen leverandører etter jul, sier Linda, som opprinnelig er fra Ålesund, men flyttet til Trondheim for 15 år siden.

Flyttet til Midtbyen

Slik ble «Hærlighet - lille København» til - først som nettbutikk, og etter hvert butikk i lokaler på Rosenborg. For to år siden tok Linda enda et stort steg. Da flyttet hun kles- og interiørbutikken inn i lokaler i Thomas Angells gate i Midtbyen.

- Hver dag kommer det nye kunder innom butikken. Det sier meg kanskje at ikke alle bruker byen like mye. Heldigvis er det stadig nye butikker som tør å satse, og mange av kundene sier at de også har blitt mer bevisste på å bruke Midtbyen, sier Linda, og understreker at hun også har mange faste kunder som hun setter pris på.

Tanken var i utgangspunktet å åpne en butikk for barneklær, i kombinasjon med noe interiør og dameklær.

- I begynnelsen hadde vi barneklær, dameklær og interiør. Jeg savnet et bedre utvalg av klær til mine egne barn, men det som forundret meg mest var at det var barneklær det gikk minst av. Butikken ble etter hvert bestående av kun dameklær og interiør. I tillegg selger vi blant annet olje, krydder og kaffe, sier hun og smiler.

Mye ansvar

Å drive nisjebutikk byr ifølge Linda på mye ansvar.

- Hadde jeg visst hvor mye arbeid som følger med, vet jeg ikke om jeg hadde gjort det igjen. Dette er ingen åtte til fire-jobb. Den byr også på mye tenking nattestid, sier hun og ler.

Hun er imidlertid veldig klar på at hun ikke angrer og er glad for at hun turte å ta sjansen.

- Det er både deilig og skummelt å drive for seg selv. Det er ingen som står bak meg med massevis av penger om det skulle gå galt. Samtidig synes jeg det er helt fantastisk å kjøpe inn alt av varer selv, sier Linda.

Butikkens konsept er ifølge eieren å kjøpe inn varer som ingen andre butikker har.

- Jeg kjøper kun ting jeg liker selv, i håp om at andre gjør det samme. Jeg legger mye arbeid i innkjøp.

Gode tilbakemeldinger

Tall fra Proff viser at Hærlighet - lille København hadde en omsetning på i overkant av 2,2 millioner kroner i 2018 - over en million kroner mer enn året før. Resultatet før skatt viser et overskudd på 240 000 kroner.

- Det går mye bedre nå enn i begynnelsen. Samtidig synes jeg det er koselig å få være med å bevare bysentrum, forklarer Linda.

Det aller beste med å drive butikk er alle de gode tilbakemeldingene, ifølge Linda.

- Alle som kommer innom er fornøyde. De sier at stemninga i butikken er skikkelig koselig og god, og det setter jeg stor pris på. Da føler jeg at jeg gjør noe rett, forteller hun og smiler.