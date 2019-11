Bittesmå nåler kan bli den nye p-pillen

Forskere jobber med å utvikle et nytt alternativ til de prevensjonsmidlene vi har i dag, som p-piller, p-stav eller hormonspiral, skriver Forskning.no.

Mange vet ikke om den, men forskning viser at den er et trygt alternativ Studier viser at menskoppen er like trygg å bruke som bind og tamponger. Likevel er den ofte utelatt på informasjonssider om mensen.

De to sistnevnte har en langtidsvirkende effekt, men må settes inn av helsepersonell. Det såkalte nåleplasteret, som forskere ved amerikanske Georgia Tech har utviklet, skal nå gjøre tilgangen til langtvirkende prevensjon enklere, fordi kvinner kan bruke det uten hjelp fra helsepersonell.

Ifølge Forskning.no sitter bittesmå nåler på undersiden av et slags plaster, og når plasteret plasseres på huden, begynner undersiden å «bruse». På den måten slipper nålene taket og legger seg under huden - alt på under ett minutt.

Usikker på hvilken type prevensjon du bør velge? Eksperten svarer Det er mye å velge i når det kommer til prevensjonsmidler. Men hva bør man velge? Vi har snakket med gynekolog Ingrid Baasland om fordeler og ulemper med de ulike typene.

Videre skiller disse nålene ut et syntetisk hormon som ofte brukes i andre prevensjonsmidler.

Enn så lenge er nåleplasteret kun testet på rotter, og man vet derfor ikke sikkert hvordan det nøyaktig vil fungere på mennesker.