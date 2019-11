Rune (29) tjente gode penger i olja, men han drømte om noe helt annet. Så sa han opp jobben

Tiësto, Martin Garrix, Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Hardwell...

Nederland har langt mer å by på enn tulipaner, vindmøller, skøyteløpere og en liberal narkotikapolitikk.

Flere av verdens største DJ-er og produsenter innen EDM-sjangeren (electronic dance music) kommer nettopp fra Nederland. Nå drar en 29-åring fra Sandnes til Amsterdam med et håp om å bli en del av det fine selskapet.

– Du kan gjerne kalle det en videreutdanning, ja, sier Eie og ler.

Frelseren Tiësto

De siste tre årene har han slått seg opp i regionen under artistnavnet «Myxe». Han spilte på Utopia både i år og i 2017, i tillegg har han vært Cocktailfabrikkens faste DJ - en nattklubb i Stavanger.

Det har vært vel og bra, men skal han nå drømmen om internasjonale turneer og spillejobber utenfor Norge, nytter det ikke å holde seg i oljebyen.

– Jeg vil utvikle meg, da tror jeg det er smart å komme seg bort fra Stavanger. Det handler om å knytte flere kontakter og møte bookingselskaper, sier Eie.

Han har et godt forhold til den nederlandske hovedstaden. Som 17-åring kom han inn på en Tiësto-konsert i byen. Det gjorde noe med den unge gutten.

– Jeg var ikke stor fan av elektronika-musikken på den tiden. Jeg spilte jo i band, men det var første gang jeg tenkte at: «Shit, dette er bra»!

Myxes mest spilte låt er «Breaking All The Rules - (Feat DVNNI)» med 8,1 millioner avspillinger på Spotify:

Sa opp oljejobben

Årene gikk og Eie ble til slutt «voksen». Han fikk seg god oljejobb i Halliburton, jobbet to uker på og fire uker av. Han kjøpte seg hus og bil, men opplevelsen fra Amsterdam slapp aldri taket. I løpet av ukene han var hjemme, fortsatte Eie å lage musikk.

– Jeg hadde et veldig bra liv og god økonomi, men det livet er ikke verdt mye hvis du sitter og drømmer om noe helt annet, sier Eie.

Musikken ble etter hvert altoppslukende. En dag han var på jobb ute i Nordsjøen, tok Eie opp datamaskinen og la inn utgiftene sine i et Excel-ark. Han måtte finne ut av hvor mye han var nødt til å tjene på musikken for å få det hele til å gå rundt.

– Alle tallene var røde, likevel leverte jeg oppsigelsen min da jeg kom i land etter den turen. Jeg husker at min far spurte om jeg var dum. Mamma var derimot glad på mine vegne, hun visste at det var dette jeg ville, sier Eie.

Vennene hans kunne heller ikke forstå hvorfor Eie ga opp en godt betalt jobb i oljå. Han hadde jo fire uker fri, det var vel plenty av tid til å lage musikk på en datamaskin?

– Du klarer aldri å gi alt så lenge du har en backup. Dersom jeg skulle gå inn for dette 100 prosent, var jeg nødt til å gi opp alt jeg hadde, sier han.

– Lørdag hver dag

Han solgte bilen, leide ut huset og sov i studioet sitt i Stavanger sentrum. Han vannet ut juicen og de «normale» matvarene ble byttet ut med billigprodukter.

Han hadde hatt noen spillejobber ved Alf og Werner, Broremann Bar og i loungen til Hall Toll. Etter hvert fikk han lov til å prøve seg ved Cocktailfabrikken som da var en nyoppstartet nattklubb.

– Etter min første jobb husker jeg at jeg spurte sjefen om han syns det var bra. Han sa at: «Nei, det var egentlig ikke det», sier 29-åringen og ler.

– He he, han var ikke direkte dårlig, men han bomma litt på stilen, forklarer daglig leder ved Cocktailfabrikken, Morten Sørsdahl.

«Myxe» har spilt ved nattklubben i nærmere tre år. Sørsdahl forteller at han skjønner at 29-åringen vil dra utenfor landegrensene. Nattklubben har booket inn DJ-er ut året, men Eie vil fortsatt ha noen gjesteopptredener i framtiden.

– Vi er veldig fornøyd med jobben Rune har gjort, men klubbmarkedet er ikke så veldig stort her i byen. De store dagene her er fredag og lørdag, men i Amsterdam er det jo lørdag hver dag, sier Sørsdahl.

Merkevarebygging

29-åringen starter derimot ikke helt på bar bakke når han lander på Schipol. For sju år siden traff han den nederlandske bookingagenten Robert «Feelgood» Flapper på Hall Toll. Han jobber for artistbyrået Top Gunz, som har valgt å signere 29-åringen fra Sandnes.

– Det blir kontortid mandag til fredag, i tillegg til noen spillejobber. Vi skal jobbe mye med profil og bygge opp en merkevare, men selvsagt blir det tid til musikkproduksjon også, sier 29-åringen.

Ikke nok med det. Bookingselskapet sponser også 29-åringen med leilighet, tillegg til en sykkel, så klart. Hvor lenge han blir i Amsterdam er foreløpig uvisst, men han håper at flere kjenner til Myxe når han en dag kommer hjem igjen.

– Kulturen for elektronisk musikk er helt annerledes i byer som London og Amsterdam. Der kommer folk for å høre på artisten, her går folk ut for å ta seg en fest og få seg et ligg, sier Eie og ler.