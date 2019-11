Amina (24) «maste» seg til mer ansvar - nå er hun daglig leder på populær restaurant i Trondheim

Forrige gang snakket vi med en annen leder, Stine Wiik (29), som blant annet sa at folk trenger å få sjansen som hun fikk, selv om CV-en ikke tilsier en suksesshistorie.

Denne uken har vi snakket med Amina Lizde (24), som opprinnelig er fra Bosnia-Hercegovina, men har vokst opp på Orkanger.

Slik svarer hun på våre spørsmål og jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Super Hero Burger Trondheim Torg, der jeg jobber som daglig leder.

Hvilken utdanning har du?

- Studiespesialisering på videregående.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg ble tipset av en venn om å levere CV på SHB. Startet som tilkallingsvikar, og etter det gikk det ganske kjapt til 100 prosent stilling. Så jobbet jeg sikkert i ett år til, før jeg startet å mase om mer ansvar. Og da fikk jeg tilbud om å prøve meg som daglig leder.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg var vel rundt 14 år, og jobbet som vaske-/ryddehjelp på en kafé.

Carina (26) driver restaurant i Midtbyen. Nå blir hun skuespiller i kinofilm i USA Carina Velva fra Skatval er skuespiller i ny film som har kinopremiere i flere land i 2020. - Artig at det begynner å skje noe, sier hun.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det har vært noen tabber gjennom årene, blir sikkert flere. Men så lenge man lærer av dem så blir det bra til slutt.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det viktigste er at du gjør noe du elsker, da er det lettere å komme seg gjennom det. Selvfølgelig er motivasjonen også når noen kolleger klarer å mestre noe de ikke klarte før, og du får vitne hvor mye de utvikler seg. Og alle de glade kundene våre, ikke minst.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Det er nok at det er lettere å tvile på egenskapene og erfaringen til vedkommende, og å ta dem seriøst. Som fordel vil jeg kanskje si energinivået og at vi kanskje finner løsninger på ting som ikke alltid er så A4.

To trøndere kåret til de hyggeligste i Norge innenfor sitt felt Under Boligmessa på Fornebu forrige helg, ble Didrik Berg Haltvik og Camilla Cox Barfot - begge fra Trondheim, kåret til Norges hyggeligste lærling og Norges hyggeligste håndverker.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Fikk høre at jeg kan være litt for ærlig og direkte, men at jeg er rettferdig. Tror ikke det skiller seg mye fra mine venners beskrivelse.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Aldri gi opp, selv om det ikke virker som om det er lys i enden av tunnelen. Hardt arbeid lønner seg alltid, det går ikke usett. Det fikk jeg selv erfare.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Ser meg selv i samme bransje, men kanskje en annen rolle!