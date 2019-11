Her åpner populært bakeri sin tredje avdeling i Trondheim

Nå åpner Godt Brød ei avdeling også i Droninngens gate.

- Grunnen til dette er først og fremst fordi vi har for liten plass i Thomas Angells gate. Det er så fullt at vi ikke klarer å gi et fullverdig tilbud til kundene. Dessverre er det ikke mulig å flytte på veggene der. Da blir løsningen å åpne enda ei avdeling, forklarer daglig leder og gründer i Godt Brød, Richard Müller.

Populært med økologisk

Elin Høgh Olsen blir daglig leder for Godt Brød i Dronningens gate. Hun har tidligere vært daglig leder for avdelingene i Thomas Angells gate og på Solsiden - som nå får nye daglige ledere.

- Vi har merket at Godt Brød er populært. Avdelingen på Solsiden ble åpnet i juni i fjor og den har vært godt besøkt. I mange år har bakerne stått på fem kvadrat, og det er for lite. Nå tar vi sjansen på noe nytt, stort og flott, sier hun og smiler.

Godt Brød flytter inn i de gamle lokalene til Angen i Dronningens gate. Lokalene rommer 90 sitteplasser i første etasje, samt et større bakeri i kjelleren. Olsen har troa på at Godt Brød vil gjøre suksess også med tre avdelinger i Trondheim.

- Jeg opplever at vi ønskes velkommen. Vi holder på med håndverkbakst og lager et nisjeprodukt, noe mange setter pris på. Stadig flere blir mer bevisst på de valgene de tar, og økologisk bakst blir stadig mer populært, sier hun.

Flere sitteplasser

Det samme ser Müller.

- Stadig flere blir mer opptatt av hva de spiser, og det gjelder fra et miljøperspektiv, men også fra et helseperspektiv, forklarer han.

Mesteparten av bakingen flyttes fra lokalene i Thomas Angells gate til de nye lokalene i Dronningens gate.

- I Thomas Angells gate vil det fremdeles være kafe. For gjestene betyr dette enda flere sitteplasser, sier Müller.

Både han og Olsen har store forventninger til den nye avdelingen som åpner dørene torsdag 14. november. Da inviterer de til gratis åpningsfrokost. Det samme gjorde de da avdelingen på Solsiden åpna - og da var det ifølge Olsen lang kø utenfor.

- Vi håper på det samme denne gangen, sier hun og smiler.