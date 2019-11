Disse har stått ferdig lenge, men er ennå ikke i drift: - Det er veldig beklagelig

I fjor inngikk Trondheim kommune en kontrakt for seks reklamefinansierte gatetoalett som skulle plasseres i Fjordgata, i Ilaparken, ved Samfundet, ved Bakke Bru, på Torvet og på Skansen. (Krever innlogging)

Etter planen skulle fire av toalettene stå ferdig før jula 2018, mens to av dem skulle bli klare i løpet av 2019. I dag er fem av toalettene ferdigbygd, mens det på Skansen er under oppbygging. Ingen av toalettene er imidlertid i drift.

- De nye reklamefinansierte gatetoalettene er dessverre ikke i drift da eier og tjenesteleverandør Clear Channel ikke har fått brukstillatelse for toalettene ennå, forklarer teknisk sjef ved Kommunalteknikk, Tomas Eidsmo, i en e-post til Trd.by.

Uventet lang tid

Ifølge Eidsmo har Trondheim kommune reklamert på feil og mangler med gatetoalettene i flere omganger. En spesielt viktig mangel har vært manglende automatisk døråpning.

- Det har tatt uventet lang tid for Clear Channel å finne en god løsning på dette problemet. De har siden i vår jobbet med å få løst problemet, men har ennå ikke søkt om brukstillatelse for noen av gatetoalettene, forklarer han videre.

Det har ikke vært mulig for kommunen å få et estimat på når toalettene kan åpne, til tross for at de gjentatte ganger, ifølge Eidsmo, har etterlyst dette.

- Trondheim kommune synes det er veldig beklagelig at gatetoalett-tilbudet ikke er i drift for byens innbyggere og besøkende, forteller Eidsmo.

Slutten av en testperiode

I en e-post til Trd.by forklarer PR- og kommunikasjonssjef i Clear Channel Skandinavia, David Klagsbrun, årsaken til at gatetoalettene fremdeles er ute av drift.

- Fem av seks toaletter er ferdig bygget og påkoblet, men har manglet kvalitetssikring av automatikk på dører samt endelig oppkobling til vektertjeneste.

- Hvordan arbeider dere for å løse problemene?

- Alt er ferdigstilt, men er i slutten av en testperiode nå for å kvalitetssikre at alle løsninger fungerer som de skal.

- Når ser dere for dere at gatetoalettene vil være i drift?

- Søknad skal etter planen sendes inn i løpet av november.

Bymøbler i Trondheim

Eidsmo forklarer at gatetoalettene inngår i kontrakt om reklamefinansierte bymøbler i Trondheim mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen region Midt og Clear Channel Norway AS gjeldende fra og med 2018.

- Dette er en tjenestekonsesjonskontrakt hvor leverandør får ha et gitt antall reklameflater mot å levere og drifte produkter og tjenester til byens innbyggere, skriver han.