Dette er de ti mest attraktive arbeidsplassene for unge - én av dem er i Trondheim

Godt arbeidsmiljø og gode kolleger er de viktigste faktorene for hvorvidt unge vurderer en arbeidsplass som attraktiv. Det viser YPAI (Young Professional Attraction Index) - en årlig undersøkelse gjort av Academic Work.

Karriere- og utviklingsmuligheter er også viktige faktorer for unge arbeidstakere.

- Unge ønsker å ha det gøy på jobb og de vil ha mulighet til å stige i gradene. Det betyr at for arbeidsgivere er det ikke nok å bygge kjennskap til varemerket eller produktene. De må bygge et godt et godt arbeidsmiljø, og fortelle omverden om dette, sier markedssjef i Academic Work, Mads Wildhagen.

Topp ti

Deltakerne i undersøkelsen er enten studenter som tar høyere utdanning, nyutdannede og de med opptil fem års arbeidserfaring etter endt studie.

De unge arbeidstakerne mener at disse ti arbeidsplassene er mest attraktive i Norge i 2019:

1. Google

2. Tesla

3. Microsoft

4. Finn.no

5. Yara

6. Sintef

7. Apple

8. Dnb

9. PWC

10. Bouvet

- Disse selskapene har over lengre tid vært gode på å bygge opp merkevaren sin og jobbe med omdømme. Som alltid er det noen teknologigiganter på lista, men i år ser vi også noen nykommere, som for eksempel Yara, sier Wildhagen.

Villige til å flytte

Flere av bedriftene har kontorer i Trondheim, men Sintef er den eneste arbeidsplassen som har hovedkvarter i byen. Google, Microsoft og Finn.no har hovedkontorer i Oslo. Ifølge Wildhagen viser ikke undersøkelsen en sammenheng mellom attraktive arbeidsplasser og hvor bedriftene har beliggenhet.

- Generelt ser vi at kandidatene er villige til å flytte for å få drømmejobben, samtidig som vi selvfølgelig ser at noen ønsker å flytte tilbake til hjemtraktene etter endte studier, sier han.

I tillegg til at undersøkelsen viser at tre av fire unge arbeidstakere mener at en attraktiv arbeidsgiver må tilby gode kolleger og godt arbeidsmiljø, viser den at åtte av ti unge vil bli ledere. Penger betyr lite for prestasjon. Mestringsfølelse og utvikling i form av nytt ansvar, ny rolle eller nye utfordringer er det som får unge til å yte det lille ekstra på jobb.

Ifølge Wildhagen er ingen av svaralternativene i undersøkelsen forhåndsvalgt. Deltakerne bestemmer svaralternativene selv ved hjelp av en forundersøkelse. 1153 personer deltok i undersøkelsen.