Nå er alt klart for P3aksjonen i Trondheim: - Det blir mye action!

Førstkommende onsdag braker det løs med P3aksjonen på Solsiden i Trondheim. Da blir det både livemusikk og elleville utfordringer i løpet av 100 timer med direktesendt radio.

Ronny Brede Aase har vært blant programlederne hvert eneste år siden oppstarten for hele ti år siden. Ringreven er imidlertid ikke mindre spent av den grunn.

- Jeg er like nervøs og livredd som alltid, men P3aksjonen er likevel årets høydepunkt, sier han.

Suksess i Trondheim

De første årene ble P3aksjonen sendt fra Oslo. Siden 2014 har imidlertid Trondheim vært lokasjon for radiosendinga.

- Det var da vi flyttet til Trondheim at konseptet begynte å skyte fart. I tillegg har vi i løpet av årene blitt bedre og vet i større grad hva vi driver med. Det er gøy å kjenne at sendingene blir bedre for hvert år, men det er fremdeles like ubehagelig og spennende. Vi har klart å beholde nerven, mener Brede Aase.

I løpet av ti år har han blant annet posert i bikini med en slange, deltatt i oljebryting og gått ut i ferie med extensions. Et år måtte han og forloveden Tuva Fellman også farge året sort og kle seg i goth-stil.

- Det var grusomt. Jeg er ikke noe glad i å kle meg ut, og gruer meg til å eventuelt måtte gjøre det også i år, sier Brede Aase og ler.

- Nydelig line-up

I år skal han lede P3aksjonen sammen med Markus Neby, Adelina Ibishi og Tete Lidbom - alle kjente P3-profiler. Skuespiller Kristin Jess Rodin, danser Mona Berntsen og Karen Elene Thorsen, også kjent som «fattig.student» på Instagram, skal være gjesteprogramledere.

- Det er en deilig mix av folk som er pratsomme og dyktige i det de driver med, sier Brede Aase, som også skryter av lista over artister som skal opptre under P3aksjonen i år.

Onsdag skal Fay Wildhagen og Kristian Kristensen opptre, mens på torsdag står Matilda, Skaar og Lil Halima på scenen. Julie Bergan, Amanda Tenfjord, CLMC, Anna of the North og Matoma kommer til Solsiden på fredag. Lørdag er det Isah Dutty & Dior og Moyka som skal opptre, og Boy Pablo, Emma Steinbakken og Gundelach på søndag.

- «Fader, i år skal det svinge bra» tenkte jeg da jeg fikk oversendt lista tidligere denne uka. Vi har en helt nydelig line-up, og det er utrolig stas at så mange tar seg tida, forteller Brede Aase.

- Mye action

Utover det kan publikum forvente seg mye spektakulært under årets aksjon, ifølge programlederen.

- Vi er i ferd med å lage en aksjon med mye action. Er det noe vi har lært, så er det at lytterne er glad i før- og etterbildene av programlederne. Noen forandringer blir det nok også i år, sier Brede Aase.

Alle programlederne er med på å bestemme hvilke utfordringer de tre andre skal få. Hva de skal igjennom vet de imidlertid ikke selv før på direkten.

- I fjor skjedde det nesten ingenting med meg før på søndag. Jeg gikk med en konstant uro i tre døgn, og visste hele tiden at noe kom til å skje. Det endte med ei trekt tann og fjerning av alt håret på hodet. Det ble en tøff søndag, sier Brede Aase og ler.

Ny rekord i fjor

I fjor satte P3aksjonen ny innsamlingsrekord med et beløp på 7 841 986 kroner - halvannen million mer enn i 2017. Årets innsamling går til Care Norge og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

- Jeg er veldig spent på hvordan det går i år. P3aksjonen har etter hvert jobba seg oppover og blitt et konsept som gir avtrykk i TV-aksjonen sin innsamling. Det viktigste for oss er å fortelle om årets sak. Selv om det kanskje ikke blir ny rekord i år, skal vi likevel samle inn en god sum og lage inkluderende radio, sier Brede Aase, som håper at trønderne stikker ned på Solsiden for å få med seg det som skjer.

- Går du for ti nye år som programleder?

- Haha! Hvert eneste år kommer jeg til et punkt hvor jeg er så trøtt at jeg tenker at det er siste gang jeg er med. Det varer imidlertid bare i noen sekunder. De resterende 99 timene er P3aksjonen det gøyeste jeg gjør i løpet av et år. Nå skal jeg jo slutte i P3morgen, så det kan være at i år blir min siste aksjon. Men hvis de spør meg neste år, er det stor fare for at jeg sier ja. Jeg elsker P3aksjonen!