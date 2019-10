Én uke inn i studiene i Trondheim kom beskjeden Othele (24) hadde fryktet

Othele Magnarsen var lei av at hver gang hun tok seg i håret, satt hun igjen med store deler av det i hånda. Etter en cellegiftkur på St. Olavs hospital for tre uker siden, gikk hun derfor innom frisørsalongen like ved sykehuset.

- Hår er bare hår. Den holdningen har jeg hatt lenge. Det jeg gruer meg aller mest til er når brynene mine forsvinner, sier 24-åringen.

- Mer enn hår

Hun er opprinnelig fra Sandnessjøen, men har bodd i Trondheim de siste seks årene. Nylig la Othele ut en Instagram-post hvor hun er åpen om at hun har fått kreft og at hun har barbert vekk håret sitt.

«Det er så viktig å tenke på at du er mer enn bare håret ditt. Du er så mye mer, og heldigvis vokser håret ut igjen», skriver Othele.

Responsen på Instagram-posten har ifølge henne vært enorm.

- Mange tror at jeg har «skinnet» meg uten grunn, fordi det er noe jeg kunne ha gjort. Ellers er responsen fantastisk. I starten var det kun min indre kjerne som visste at jeg hadde kreft, men jeg synes det er viktig å være åpen og ærlig om det. Kreft kan være veldig tabu, noe jeg synes er synd, sier Othele.

Brå studiestart

I midten av august begynte 24-åringen på nye studier. Hun skulle bli helsefagarbeider. Uka før studiestart la hun imidlertid merke til kulen i halsen, og første skoledag var hun hos legen.

- Jeg husker at jeg spurte samboeren min om hva vi skulle gjøre dersom jeg hadde kreft. Da svarte han: «Da legger vi en plan. Det er deg og meg mot verden». Det var veldig fint, sier Othele og smiler.

Fredag samme uke måtte hun ta en biopsi av svulsten, og påfølgende mandag kom beskjeden; Othele hadde Hodgkins lymfom.

- Jeg merket ikke svulsten før jeg ringte legen like før skolestart. Når jeg imidlertid ser på bilder, og gjerne flere måneder tilbake i tid, kan jeg se den tydelig, sier hun.

Othele forteller at det tok et par uker før hun landet etter at beskjeden kom. Fremdeles er det urealistisk. Kun to dager etter at hun fikk diagnosen, startet 24-åringen på cellegiftkuren.

- En energityv

Norsk helseinformatikk skriver at Hodgkins lymfom er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller. Den kan opptre lokalisert til lymfeknuter eller spredt i større deler av kroppen. Prognosene er heldigvis gode og de aller fleste blir helbredet med behandling.

Othele forteller at hun er vant til å være aktiv og sosial, men at cellegiftkuren gjør det vanskelig. Energityven gjør at hun sover mye, og at støy rundt henne gjør hverdagen slitsom. De siste ukene har hun imidlertid vært i fin form.

- Jeg har vært med venner og lært meg å kjenne på egne grenser. Det er viktig å ha noe å se fram til, og det har jeg heldigvis. I tillegg hjelper det med galgenhumor oppi det hele, sier hun og ler.

Å fortelle seg selv at det kommer til å gå bra, noe hun stadig gjør, er også viktig, mener Othele.

Ser framover

Tiden framover ser hun med andre ord ikke mørkt på.

- Jeg skal på kontroll i neste uke, og håper at bildene mine er fine og at jeg kan fortsette med den mildeste cellegiftkuren fram til februar. Da håper jeg at jeg er friskmeldt, sier 24-åringen, som har planer om å begynne å studere igjen høsten 2021.

Planen var i utgangspunktet å studere samtidig som hun gikk på cellegift. Nylig måtte hun bite i det sure eplet og ta permisjon fra studiene.

- Jeg hater å gi opp, men med såkalt «Chemo Head» har jeg elendig hukommelse. Mot 2021 skal jeg trene opp motorikken og bygge meg opp igjen. Jeg synes ikke det er urettferdig at jeg har fått kreft, men jeg har tenkt «hvorfor meg?» - uten at jeg har kommet til et fornuftig svar. Jeg tar dette som en lærdom. Det hjelper ikke å grave seg ned, sier Othele og smiler.