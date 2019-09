Trønderne i «Charterfeber» blir kalt uoppdragne idioter: - Dette er det ikke alle seerne som tåler

Robin Rathe (27), Christian Langsæter (28) og Ken Arild Kvithyll (27) tilbrakte elleve dager på Gran Canaria i mars i forbindelse med innspillingen av «Charterfeber». Den tiende sesongen av TV 3-programmet hadde premiere 2. september og kompisgjengen fra Trøndelag er å se i tre episoder.

Responsen på deltakelsen har imidlertid ikke kun vært positiv.

- Vi har fått mye hat på Facebook-grupper, Twitter og i andre forum. Noen hat-meldinger på SMS har det også blitt, sier Robin.

- Spiller på oss selv

Ifølge han går meldingene ut på at de blant annet er uoppdragne og heslige.

- Folk peker på at vi er idioter og spør hva foreldrene våre synes om oppførselen vår, legger Robin til.

I en Facebook-gruppe for nordmenn på Gran Canaria, med over 22 000 medlemmer, peker noen på at de synes lite om rapende og fisende trøndere ved restaurantbordet. Andre kommenterer at de skjemmes over å være trøndere. Noen mener at Rissa-gjengen «oppfører seg som drittunger», og på Twitter er det noen som spør om guttene er komplette idioter.

Kompisgjengen, som alle tre jobber som håndverkere, blir imidlertid ikke såret av den krasse kritikken.

- Vi synes tvert imot at dette er litt morsomt. Dette viser hvor mye seerne tror på det de ser på TV. Vi spiller selvfølgelig på oss selv for å få til noen morsomheter, og i tillegg er programmet klipt og redigert. Det er lagt på ekstra lyd når vi lager lyd, men dette er det tydeligvis ikke alle seerne som tåler, mener Robin.

- All PR er god PR, er det ikke det de sier? legger han til og ler.

Har fått fans

Det var Ken Arild som meldte på kompisene på «Charterfeber» - uten at de visste om det selv. Han var imidlertid aldri redd for at Robin og Christian skulle si nei. Guttene uttalte til Trd.by i april at de flere ganger enten var for beruset for opptak, eller ble bedt om å tone ned drikkinga før kamera begynte å rulle.

- Mens vi var i Puerto Rico var vi full 50 prosent av tiden, bakfull 20 prosent av tiden og 30 prosent av tiden var vi edru, sa Rissa-gjengen.

Hittil i «Charterfeber» har det vært mye fest og fyll for guttene. De danser med buksa langt nede på rumpa og er ikke redde for å by på seg selv. Ikke alle tilbakemeldingene har heller vært negative - noen synes guttene er både sjarmerende og morsomme på TV-skjermen.

- Vi har fått noen fans også, og noen meldinger fra damer har det blitt. De synes vi er morsomme og at vi ser bra ut, sier Robin og ler.

Han har til og med fått et dikt fra en beundrer av det motsatte kjønn.

- Det er veldig morsomt, legger 27-åringen til.