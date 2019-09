Alexandra (25) mistet lillebroren sin: - Vi må snakke mer om dette

I forrige uke skrev Trd.by om Tore Hongshagen Kristoffersen som mistet sin mor i selvmord i desember 2015. I artikkelen peker han på at det må snakkes mer om både dette og mental helse, og i et opprop på sin egen Facebook-profil oppfordrer han politikerne til å gjøre nettopp det. Alexandra er enig.

- Tores historie stakk meg virkelig i hjertet. Det er sant som han sier - vi må snakke mer om dette, mener hun, og legger til;

- Selvmord og mental helse er et sårt tema det snakkes altfor lite om. Det må flere tiltak til allerede i skolen, sånn at slike tilfeller utredes raskere. Politikerne i hver enkelt kommune må også på banen.

- Ble veldig redd

Alexandra forteller at hun selv har mistet lillebroren sin i selvmord. Hun og samboeren hadde akkurat kommet hjem til boligen sin på Heimdal. De hadde vært i Namdal, hvor Alexandra opprinnelig er fra, for å levere julegaver. Sønnen på seks år var nettopp lagt da Alexandra fikk telefonen fra sin mor; lillebroren på 19 år hadde forsøkt å ta sitt eget liv.

- Jeg ble veldig redd. Han hadde vært på sykehuset tidligere, men denne gangen hørte jeg redselen i stemmen til mamma, sier 25-åringen.

Alexandra og lillesøsteren dro tilbake til Namsos for å være med lillebroren på sykehuset. Noen dager senere, i desember 2018, døde han.

- De tre dagene var helt forferdelige. Vi sov veldig lite, og prøvde egentlig bare å være der for hverandre på best mulig måte. I tiden rett etter var alt nytt, forklarer Alexandra.

Namdalsavisa har også omtalt saken, hvor hennes foreldre, Jøran Strømmen og Inger Lise Løkkemo, ber politikerne om en ny tankegang for etterlatte etter selvmord. De forteller til avisen at de håper helsevesenet i større grad skal være til stede og bistå med riktig kompetanse til riktig tidspunkt.

Alexandra understreker at både hun og søsteren har fått god kriseteam-hjelp i Trondheim.

- Åpenhet er viktig

LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) sitt formål er å ivareta og støtte etterlatte og berørte etter selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Leder for fylkeslaget LEVE sør i Trøndelag, Hilde-Carin Storhaug, mener at politikerne må ta et mer aktivt grep.

- I et folkehelseperspektiv kan politikerne for eksempel ta aktiv stilling til at ingen innbyggere skal ha det så vanskelig at de ser på selvmord som eneste utvei. De kan vedta en nullvisjon - det har flere kommuner gjort. Konkrete handlingsplaner som favner alle miljø er også en ide. Det kan for eksempel inviteres til ide-dugnader hvor man kan dele tanker og ideer om hva som skal til for at flere kan bidra, mener Storhaug.

Her får du hjelp: Ved akutt selvmordsfare, ring 113 Snakk med noen du stoler på og fortell om tankene dine. Ring en hjelpetelefon: Kors på halsen er en anonym hjelpetjeneste for de under 19 år drevet av Røde Kors. Telefon: 800 333 21 er bemannet mandag til fredag 14-22. Du kan også chatte anonymt, sende mail eller diskutere med andre. Chatten er åpen klokka 14-22.

er bemannet mandag til fredag 14-22. Du kan også chatte anonymt, sende mail eller diskutere med andre. Chatten er åpen klokka 14-22. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett. Alle tjenestene er anonyme. Telefon: 22 40 00 40 og SOS chat.

og SOS chat. Mental Helse har en døgnåpen krisetelefon og anonym nettjeneste. Telefon: 116 123 og sidetmedord.no. Man kan også ta kontakt med helsesøster på skolen eller på helsestasjonen. Man kan også ta kontakt med lege eller legevakt. Kjenner du noen med selvmordstanker? Her er råd fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Kjenner du noen som har tatt livet sitt? Her er råd fra Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det er en frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. De driver sorgstøtte og sorggruppe, og har egne fylkeslag.