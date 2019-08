Undersøkelse: Økonomiske problemer påvirker studentenes skoleprestasjoner

I disse dager starter studietiden for studenter over hele landet. Mange tar opp lån og stipend, og noen skaffer seg deltidsjobber.

En undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov viser at studenters økonomiske problemer ofte går utover karakterene. I undersøkelsen svarer 40 prosent at de er meget bekymret for at pengene ikke strekker til under studenttilværelsen. 33 prosent svarer at de er «helt enig» eller «enig» i at økonomiske bekymringer påvirker skoleresultatene negativt.

16 prosent svarer at de ofte tar i bruk kredittkort for å kunne betale utgiftene.

– Skremmende

– Det er flere funn her som er på grensen til skremmende. Spesielt bekymringsfullt er det at så mange tyr til kredittkort for å få endene til å møtes, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank til NTB.

Hun understreker at det å starte med kredittkort i ung alder kan gi en skjev start på voksenlivet.

– Klipp kredittkortet. Unngå i det lengste å ty til det som føles som en enkelt løsning der og da. Det blir fort hengende med en i lang tid fremover, advarer Tvetenstrand.

– Prøv i det lengste å finne andre alternativ til å få tak i penger. Kanskje har man noen i familien eller venner som man kan låne av i en kort periode. De vil antakelig gi rentefritt lån, og man har en bedre mulighet til å betale tilbake, sier hun.

– Studentene går i minus

Tallene fra undersøkelsen bekymrer Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Det er svært bekymringsfullt at økonomiske problemer preger studenttilværelsen og akademiske resultater. Samtidig er vi ikke overrasket når vi vet at studenter går 5.082 kroner i minus hver måned, sier leder Marthe Øien i NSO til NTB.

Øien mener at gapet mellom studiestøtten og de faktiske kostnadene er for stor og at dette er en stor utfordring.

– Enten må man jobbe så mye at det går utover de faglige prestasjonene, eller så bruker man veldig mye energi på å bekymre seg over økonomien, sier hun, og oppfordrer regjeringen til å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter.

– En slik undersøkelse vil gi oss muligheten til å se sammenhenger mellom blant annet faglige prestasjoner, studentenes helse og studentøkonomi, sier NSO-lederen.

Råd til bedre økonomi

Forbrukerøkonom Tvetenstrand har følgende tips til studenter som sliter med å få endene til å møtes:

– Det viktigste er å få oversikt over hva du får inn av penger og dine faste utgifter, ved å sette opp et budsjett. Spør deg selv hva som er det viktigste for i løpet av studietida, og valg for hva man ønsker å prioritere, sier hun.

Hun oppfordrer også til å ta en runde med hvilke strømmetjenester man abonnerer på og om man kanskje heller kan dele med noen i bokollektivet.

– Sett opp en matplan hvor du handler én gang i uken. Flere turer til butikken blir ofte store summer ekstra i kurven. Lag gjerne mat sammen med venner eller studiekamerater. Store måltider blir ofte lavere kostnader per deltaker, råder Tvetenstrand.