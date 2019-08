Kostymebutikk åpnet i nye lokaler i Midtbyen

- Vi liker å si at vi er «bæst på fæst».

- Da har dere vel skinnvest også da, regner jeg med?

- Ja det har vi også, ler Wenche Johansen.

Familiedrevne butikker

Forrige uke åpnet butikken Arti Læll i de gamle lokalene til klesbutikken Seasons på hjørnet av Olav Tryggvasons gate og Krambugata. Kostyme- og festbutikken lå tidligere i kjelleren hos Merkursenteret, og Johansen sier det blir spennende å drive butikken videre på gateplan i Midtbyen.

- Vi fikk tilbud om å fortsette hos Merkursenteret, men det hadde blitt et midlertidig lokale. Her får vi være veldig synlig på bakkeplan med store utstillingsvinduer.

Wenche Johansen og familien driver også en tilsvarende butikk på Tillertorget. Totalt driver de åtte butikker fordelt rundt omkring i byen, blant andre en blomsterbutikk og Black & White. Arti Læll på Tiller åpnet de i 2016, og butikken på Merkur, som de nå har flyttet ut av senteret, åpnet i midten av 2017.

- Vi har ei lita ei på fire år i familien, og hun har vel vært med på å åpne fem butikker, ler Johansen. Datteren Turid er også på plass i butikken denne dagen, og de begge jobber med å få på plass de siste varene.

60-, 70-, og 80-tallet populært året gjennom

Inne i butikken kan du finne det meste av kostymer til fest eller karneval, ballonger, partyartikler, spill og gaveartikler.

- Da vi startet Arti Læll var vi spent på hvordan salget kom til å bli gjennom året, om det ville bli sesongbasert eller ikke. Men vi ser at folk vil kle seg ut året gjennom, hver helg, smiler Johansen.

Det er likevel noen bølger med temafester som stikker seg ut.

- Om vinteren er det mange Western-fester, og mer Hawaii-tema om sommeren. Men 60-, 70-, og 80-tallet går det mye av hele året. I tillegg ser vi at det går mer og mer av afterskieffekter.

Johansen anslår at de har over 6000 varer i butikken, inkludert alt fra løsbarter til parykker og tyrollerdrakter og toga-antrekk. Og da er et par av leverandørene ennå ikke registrert.

Steinkast fra konkurrent

Rett rundt hjørnet, i Brattørgata, ligger Bar E Moro. Johansen sier at de «gikk noen runder» før de bestemte seg for å plassere butikken såpass nært en lignende butikk.

- Vi håper og tror at det kan være en fordel både for begge butikkene og for kundene. Vi har et godt forhold og anbefaler gjerne hverandre. Om vi for eksempel ikke har riktig størrelse i et kostyme, kan det godt hende at naboen har et tilsvarende et, og vi kan sende dem dit, sier Johansen.

- Kjøpesenter samler også gjerne lignende konsept i nærheten av hverandre, for eksempel at skobutikkene er i samme del av senteret. Det gir gode valgmuligheter hos kunden, og vi tror det vil gå greit for begge butikkene her også.

Forberedt med toga, neon og oktoberfest

Mandag er det immatrikulering for både BI og NTNU, og startskuddet for årets fadderuker går samme dag. Det er Johansen-familien og Arti Læll godt forberedt for.

- Vi vet at togafestene kommer, og det samme gjelder Hawaii-tema, neon-effekter og etterhvert oktoberfest under Uka.

Samtlige av disse kostymene står synlig utstilt i butikkens viduer.

- Vi vil gjerne tilby det rare og det som er annerledes, uavhengig om du skal «ta den helt ut» eller er mest komfortabel med en morsom hatt og et par briller, forklarer Johansen.