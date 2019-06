Har hatt over 10 000 besøkende: Nå åpner de i Trondheim

- Det er mange år siden kino og bowlingen kom til Norge. Vi følte at vi trengte en ny aktivitet, og derfor tenkte vi på konseptet «Paint'n Sip», sier daglig leder Kristian Horn Hellenes.

Konseptet går ut på at folk møtes for å male og drikke vin, og har en instruktør og et gitt motiv de skal male i løpet av sesjonen. Hellenes forteller at de brukes av både bedrifter, vennegjenger og utrikningslag.

Folkelig

Selskapet åpnet dørene i Oslo i 2017, og har siden den gang hatt over 10 000 besøkende. Nå er de klare for å utvide til også Stavanger, Trondheim og Tromsø. De åpnet også i Bergen like før nyttår.

- Det var åpenbart for oss å åpne i Trondheim. Akkurat nå har vi kun noen midlertidig lokaler, men driver og leter etter noe fast slik at vi kan etablere oss ordentlig i byen, sier han.

Selskapet Askeladden og Co har i tillegg til Paint'n Sip også firmaene Cutters (frisørsalong), Dr. Dropin (fastlegelternativ), Squeeze (massasje) og Verd Begravelse (begravelsesbyrå).

- Mange er skeptiske til å være kreative, og er ikke vant til å uttrykke seg kreativt. Derfor har det vært avgjørende for oss å lage et konsept som passer for alle, og gjøre det til noe gøy. Det er et underholdningskonsept, sier Hellenes.

- Utfordrende, men morsomt

Hver by har en bysjef og et antall intruktører. I Trondheim er det June Myrenget Fossback som fikk jobben som bysjef, og har god erfaring med kunstfaget.

- Det var egentlig ganske tilfeldig at jeg søkte jobben. Jeg satt og scrollet på Instagram og så at de søkte etter folk, og tenkte at det var verdt et forsøk. En liten stund etter fikk jeg melding fra Kristian og avtalte et jobbintervju, sier Fossback.

Hun har tidligere vært instruktør på abstrakte malekurs, og er spent på hvordan det blir å forholde seg til noe konkret. Det er nemlig kunden selv som bestemmer hvilket motiv de ønsker å male.

- Det blir utfordrende, men morsomt. Jeg er mest «god-spent», og håper at trønderne etterhvert får opp øynene for konseptet - selv om jeg har inntrykk av at mange er redde for å prøve noe nytt, sier hun.

Arbeidsplass for kunstnere

Hellenes forteller at det også er en viktig faktor for dem at de kan hjelpe unge kunstnere å gjøre kunsten til en jobb.

- Det er vanskelig for de fleste å leve av kunsten. Vi har titallsvis av instruktører som får muligheten til å gjøre nettopp det, enten i deltid- eller heltidsstillinger. Det synes vi er veldig stas, sier han.

Etterhvert er planen å også etableres i mindre byer - både i Norge og i resten av Norden.

- I første omgang har vi fokusert på å rendyrke konseptet, deretter utvide. Etter sommeren skal vi åpne i Sverige og Danmark, og ønsker også etterhvert å åpne i mindre, norske byer.