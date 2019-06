Tatt sommerferie? Disse fristene må du huske i sommer

1. juli

Fristen for å omprioritere studieønskene, og fristen for å laste opp ny dokumentasjon. Angrer du på at du valgte sykepleie på sisteplass? Frykt ikke, du kan nemlig fram til 1. juli omprioritere ønskene dine. Du kan derimot ikke legge til nye ønsker.

19. juli

Samordna opptak slipper en liste over hvilke studier som fortsatt har ledige plasser, også kjent som «restetorget». Da kan du se hvilke studier du fortsatt kan søke på, dersom du angrer på noen valg du tok da fristen gikk ut i april.

20. juli

Fra klokken 0900 kan du søke på ledige studieplasser. Denne dagen får du også svar på søknaden du sendte inn i midten av april.

Student til høsten? Søk om lån og stipend nå Hvis du har fått studieplass, er oppfordringen fra Lånekassen klar: Søk om støtte med én gang, så slipper du å bekymre deg for tom konto ved studiestart.

24. juli

Du må svare på hovedopptaket senest 24. juli. Dersom du ikke svarer på tilbud eller plass i ventelista, regnes svaret ditt som et nei - og du mister plassen din.

29. juli

Har du takka ja til venteliste? Søkere som har fått et nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifisert etter hovedopptaket, får nytt svar den 29. juli, da det er suppleringsopptak.

Lånekassen setter opp renta 1. juli Fra 1. juli vil alle fastrentene være høyere enn den flytende studielånsrenten, som vil være 2,20 prosent.

7. august

Rundt 7. august starter etterfylling på noen av studiestedene. Dette gjelder fra 7. august og utover så lenge det er ledige studieplasser for dem som står på venteliste.

15. november

Allerede nå kan du søke om stipend for høstsemesteret. Søknadsfristen for utdanningsstøtte er 15. november.

