Remy kan vinne omstridt modellkonkurranse

– Nå har jeg faktisk en sjanse til å vinne hele konkurransen, og alle får se at det er mulig å være modell med en normal kropp, sier Remy Berland.

– Hva mener du med en normal kropp?

– At kroppene våre er forskjellige. Nå ser vi som oftest bare veltrente og tynne kropper på reklameplakater. Det er viktig å vise mangfoldet, både i farge og fasong, sier 20-åringen.

Fra Trondheim er det Camilla Hansen som er med i finaleheatet.

Ble nedringt

Det var i fjor at Berland fant ut at han skulle melde seg på modellkonkurransen til solstudioet.

Han ville gjøre noe med kroppsfokuset og normen han så på alle reklameplakatene.

Så begynte stemmene fra publikum å rulle inn. I konkurranse med tynne, solbrune og veltrente motstandere, endte Berland opp med å vinne månedskonkurransen i november.

– Jeg hadde ikke sett for meg at påmeldingen skulle bli så godt mottatt, men det var da det gikk opp for meg hvor mye dette betydde. Folk ringte og takket meg, noen var helt på gråten da de snakket med meg, sier Berland.

Slår tilbake mot kritikk

Brun og Blid har tidligere fått krass kritikk for å benytte seg av veltrente og tynne modeller. I 2017 ble selskapet nominert til Gullbarbien. Prisen deles ut av Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og går til en reklame- eller medieaktør som har fått ungdom til å føle seg verst i året som gikk.

Thorbjørn Frantzen, daglig leder og eier av kjeden, sier til Aftenposten at Brun og Blid ikke støtter opp om kroppspress ved å arrangere en modellkonkurranse. Frantzen peker på at konkurransen er åpen for alle og at det er publikum som stemmer fram kandidatene.

Til Dagbladet sier Frantzen at han ikke har noen favoritter før finalen 1. juni.

– Jeg tror alle de kandidatene vi har nå kan bli gode representanter for Brun og Blid, sier han til avisen.

Tøft gjort

Totalt er det ti finalister som skal møtes til dyst i Bergen. Der er det en jury som skal kåre en vinner.

Med i finaleheatet er også Malin Svimbil. Hun synes det er tøft at Berland har meldt seg på.

– Alle er forskjellige, så det er bare positivt. Samtidig må det ikke slå motsatt vei, at det skal være feil å være tynn, eller at det skal være feil å fremme en sunn livsstil. Vi er alle forskjellige, derfor er det fint at han er med og at han har kommet så langt som han har gjort, sier hun.

– Dersom Berland vinner, tror du det vil ha en effekt?

– Nei, jeg tror ikke kroppspress forsvinner av den grunn, sier hun.

– Har ingenting å tape

Berland har siden påmeldingen i fjor diskutert kroppspress flere ganger og blitt omtalt av flere medier.

Riksdekkende mediehus som NRK, Dagbladet og TV2 har alle snakket med jærbuen. Han fronter også en kampanje med treningskjeden Evo, som handler om at en sunn kropp ikke har en fasit.

Selv har Berland gått mye opp og ned i vekt. På sitt tyngste veide han 127 kilo, i dag vipper han opp og ned på 100-tallet.

– Hva slags forhold har du selv til kroppen din i dag?

– Det er veldig bra. Jeg kan i dag springe et halvmaraton om jeg vil. Så lenge jeg har en kropp som lar meg gjøre det jeg vil, når jeg vil, så er jeg fornøyd, sier Berland.

– Og hva tenker du om vinnersjansene?

– Jeg har ingenting å tape. Dersom jeg vinner, så er det ikke en seier for meg, men en seier for alle. Det å slåss for noe som er større enn deg selv er ganske digg, sier Berland.