Flere førstegangskjøpere på boligmarkedet

Antallet er det tredje høyeste på ti år i et førstekvartal, viser en analyse fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. I samme periode i fjor var antallet 8474.

Antallet førstegangskjøpere pleier å være lavere om våren enn om høsten. Det henger sammen med at mange kjøper sin første bolig etter at de er ferdig med utdanningen og begynner i ny jobb.

I de større byene i Norge ligger gjennomsnittlig alder for førstegangskjøpere stort sett mellom 27 og 29 år. I Bærum ligger snittalderen over 30 år. Også i Oslo er snittalderen høyere enn andre steder. Dette kan ses i sammenheng med høye boligpriser.

– Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019, får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på ti år, sier administrerende direktør Carl OP. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han sier at terskelen for førstegangskjøpere er senket etter at det er bygget flere boliger.

– Når mange nye boliger fullføres, avtar presset og prisene flater ut, sier Geving.