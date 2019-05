Norsk klesmerke åpner butikk i Midtbyen

Etter 12 år måtte klesbutikken Lounge se seg nødt til å stenge dørene i mars i år. Nå er det et norsk klesmerke som skal ta over lokalene i Olav Tryggvasons gate.

- Årsaken til at vi etablerer oss i Trondheim nå, er sammensatt. Vi har hatt en bred distribusjon i Trondheim, der vi hadde salg av merket gjennom Lounge på samme adresse, som ble avviklet nå nylig. Merkevaren vår skal være godt synlig i de største byene, og med en concept store styrer vi dette på best mulig måte, forklarer daglig leder for klesmerket Riccovero, Sverre Magne Haugen.

Kun klær for kvinner

Selv om Riccovero fører klær både for kvinner og menn, skal den nye konseptbutikken i Trondheim kun selge klær for kvinner. Haugen forklarer at herrekolleksjonene deres allerede er godt representert gjennom andre butikker i byen, som også fører merket.

- Er denne nyåpningen en konsekvens av nedleggelsen av Lounge?

- Det er en konsekvens av at vi føler at vi ikke er representert godt nok i Trondheim by akkurat nå, og at vi ser potensial for god omsetning. Det er viktig at merkevaren kommer godt fram i de store byene.

Fakta: Riccovero Riccovero er en norsk motebedrift med skredderhistorie tilbake til 1936, og har gått i arv gjennom tre generasjoner.

Riccovero slik det fremstår i dag, ble etablert i 1986.

Merket åpnet sin første consept store i 1999, og frem til 2002 hadde det kun kolleksjoner for herre. I 2002 introduserte de Riccovero woman.

I dag har klesmerket ti butikker spredt om i landet, der sju av dem er såkalte konseptbutikker. Butikken her i Trondheim blir den nordligste, etter den som ligger i Ålesund.

- 95 prosent av det som vil bli solgt i butikken i Trondheim, er vårt eget konsept. Vi vil fokusere på våre egne kolleksjoner, og vise tydelig hva merkevaren vår står for, forklarer Haugen.





Åpning til høsten

Den daglige lederen opplyser at de håper på åpning etter sommeren.

- Akkurat nå designer og planlegger vi interiøret ut ifra lokalet, og designer selve butikken. Så snart vi får bekreftet produksjon og leveranser, håper vi å kunne åpne i midten av september.

Allerede nå er merket på utkikk etter fire ansatte.

- Når vi skal etablere oss et sted uten erfaringer fra egen butikk tidligere, er riktig leder og driver svært viktig. I tillegg ser vi etter deltidsansatte, og så må vi justere underveis for å se an salgsperioder, og det at vi vil ligge på gatenivå.

- Vi gleder oss til åpning. Det er alltid knyttet en viss spenning til hvordan nyetableringer vil fungere. Vi mener at vi vil være godt synlige på gatenivå, og sentrumsområdet i Trondheim er interessant for oss. Lokalene har tidligere solgt merket vårt, og hadde kunder som kjenner til det. Det virker som om det er mer positivitet rundt diskusjonene om sentrum i Trondheim, og vi håper at Riccovero kan bidra til et levende sentrum.