Ny restaurant og bar i Midtbyen

I Gjelvangveita 2 mellom Diskoteket og To rom og kjøkken, ligger restauranten Innafor. Lørdag blir det åpningsfest.

Espen Selbo (38) og Arnt Obsidian Gronbech (41) har kjent hverandre siden de var unge gutter. De bodde 50 meter unna hverandre i hele barndommen. I tenårene begynte de å leke med tanken om å en dag starte opp noe sammen. Hva det skulle bli, skulle de finne ut av 24 år senere.

- Vi møttes i fjor, og konkluderte med at nå var det på tide å gjøre noe sammen etter at vi begge har hatt veldig ulike karrierer frem til nå, forteller Espen Selbo.

Ny restaurant i Midtbyen: - Vi er regelløse! For fire år siden flyttet Antonio og Milan inn i et kollektiv i andre etasje i Søndre gate. Nå har de egen pizzarestaurant i underetasjen.

«Innafor» navn

Å finne et godt navn til noe er aldri lett. En kveld satt Selbo og Gronbech å chattet frem og tilbake om navn.

- Arnt kom med et skikkelig godt forslag, så skrev jeg «det var jævlig innafor!». Så svarte Arnt «innafor! Der har vi faen meg navnet!», forteller Selbo.

Han legger til at navnet kan bety mye forskjellig.

- Vi har innafor priser, vi ligger innafor Diskoteket og To rom og kjøkken og vi er innafor folk som jobber her, forklarer en lattermild Selbo.

Alt fra indisk til italiensk

Konseptet til Innafor er buffét med alt fra indisk til italiensk mat, fra mandag til lørdag, og bar etter klokken åtte.

- Hvorfor velge mellom to forskjellige retter - når du kan få litt av alt?

Selbo er ikke redd for at markedet i Trondheim er mettet for barer og restauranter. Nå er det syv ansatte, men Selbo og Gronbech ser etter flere til å jobbe på kjøkkenet.

- Jeg tror og håper at vi kommer til å trenge flere ansatte etter vi åpner, forklarer han.

Flere restauranter

- Vi har allerede begynt å tenke på å få til flere restauranter i Trondheim, og også i Norge, sier Selbo.

Han legger til at de også har sett på muligheten for å starte opp i Sverige også.

- I Sverige har vi flere kontakter, så vi tror det kommer til å bli noe innenfor der også, forteller han.