David Beckham hyller produktet til trønderske Kjersti: - Barna mine elsker dem

For kort tid siden la tidligere fotballspiller David Beckham ut et innlegg på historien sin på Instagram. Til sine 55 millioner følgere tagget Buaas og Simply Straws, som trønderen har vært med på å utvikle.

- David Beckham er en frontfigur for mange, så det er selvfølgelig kjempefint at han frontet Simply Straws sitt alternativ til plastsugerør på sin historie. Når folk som når ut til mange er med på å sette fokus på initiativer som er positivt for miljøet og helse, er jeg «all in», forteller Buaas.

Det er derimot ikke første gang sugerørene har fått oppmerksomhet.

- Simply Straws var også inkludert i en video som gikk viralt på nettstedet Buzzfeed. I denne videoen, som har over fem millioner visninger, viste de bilder av en skilpadde som hadde fått et plastikksugerør i nesen, noe som er helt forferdelig å se på. Vi besøkte hovedkontoret deres i Los Angeles og delte ut glassugerør til alle ansatte, som en løsning på problemet vi så i videoen med skilpadden. Det er godt at ting som er positivt for miljøet sprer seg sånn. Det er mange kjente mennesker som har våknet opp og tatt et standpunkt til plastproblemet. Det bidrar til at mer miljøvennlige løsninger kommer fram i lyset, forklarer hun.

Også flere kjendiser har hoppet på det miljøvennlige toget. Skuespiller Adrian Grenier, kjent fra Entourage, er mannen bak en kampanje som heter «#Stopsucking». Simply Straws var med i kampanjen, sammen med «Lonely Whale Foundation», som Adrian Grenier er frontfigur for.

500 millioner plastsugerør brukes og kastes i USA - hver dag

Simply Straws startet opp i 2012, i garasjen til familien Sladics i California. Buaas forteller at moren i familien er tannpleier, og at hun ville anbefale pasientene sine til å bruke sugerør for å beskytte tennene fra drikke som setter spor og slitasje på tennene.

Buaas forteller at tannpleieren slet med å anbefale de tradisjonelle plastsugerørene. Hun var bevisst på at det brukes, og dermed også kastes, over 500 millioner plastsugerør i USA alene, hver eneste dag.

- Hun kom etterhvert fram til at et alternativ var nødvendig, og med støtte fra hele familien ble Simply Straws født. Jeg så engasjementet og entusiasmen i denne familien, samtidig som jeg var sjokkert over det økende problemet med engangsplast og ønsket å gjøre mitt for å hjelpe. Derfor støttet jeg umiddelbart konseptet og har siden den gang vært med i utviklingen av Simply Straws, forteller Buaas.

Utfordrer Petter Stordalen

- Det er mye vi kan gjøre som individer, og flere små dråper i havet blir etterhvert til et stort hav, med bølger man kan surfe på i ulike retninger. Med det sagt, noen har en større plattform og kan nå flere. Derfor har jeg blant annet utfordret Petter Stordalen, med en video og et glimt i øyet, til å ta initiativ til å «slutte å suge». Jeg sier med glimt i øyet, fordi dette ikke må misforstås som et angrep på Petter eller Choice. Ettersom jeg forstår har Choice allerede en miljøvennlig profil og gjør mye bra, også igjennom EAT Foundation, forteller Buaas.

- Det positive er at forbrukeren har fått øynene opp for dette problemet og flere har begynt å ta ansvar ved å redusere sitt eget daglige forbruk. Dette er noe bedriftene merker seg, forbrukerne styrer jo tross alt markedet på sett og vis. Med en mer bevisst forbruker, kombinert med nye lovverk, så har man oppskriften på en lysere, mer plastfri framtid.