Mathilde (23): – Det tok tid å akseptere hvordan jeg så ut

Men den samme sykdommen har gitt Stavanger-jenta muligheter i livet som hun ikke hadde fått ellers.

Én av 500 000

Mathilde har en sykdom som heter Congenital Melanocytic Nevus - eller CMN. Det høres veldig komplisert ut, men enkelt sagt har Mathilde mye melanin i kroppen, som gjør at hun har mye pigment og mange føflekker.

Sykdommen er veldig sjelden. Ett av 500 000 barn blir født med den mer omfattende varianten av CMN som Mathilde har. Da har de i hvert fall én større flekk et sted på kroppen.

– I Norge er det bare jeg og seks-syv andre som har CMN. Vi har en Facebook-gruppe, så vi holder kontakten og snakker sammen, forteller Mathilde.

Bilde delt på BBC-news sin Instagram

Barneskolen var ikke den beste perioden for Mathilde - det var en del mobbing og stirring, og hun var veldig usikker på seg selv. Men slik er det ikke nå lenger.

– Jeg har jo levd med dette i snart 24 år, og selv om det har tatt tid, har jeg lært å akseptere at det er sånn jeg ser ut. Man må bare se det positive i det! Man er ikke som alle andre, noe som gjør en unik og spesiell, sier 23-åringen.

At Mathilde er unik er det ingen tvil om, og det er det flere som har lagt merke til. For litt siden ble hun kontaktet av en fotograf i London, Brock Elbank, som ville ha henne med på fotoutstillingen «How Do You C Me Now?».

Alle 30 menneskene som er med i utstillingen har samme hudsykdom som Mathilde, og bildet av henne har blitt delt av BBC-news sin Instagramkonto, som har 7.6 millioner følgere.

– Da jeg ble kontaktet, sa jeg ja med en gang! Det var veldig kjekt å være med på, og utstillingen er med å spre bevissthet og gjøre folk mer opplyste om CMN, sier Mathilde.

Med på Helsesista’s program

Stavanger-jenta blir også å se på TV-skjermen om ikke så alt for lenge. Hun er nemlig med på Helsesista sitt nye program på TV 2, og dukker opp i episode ti, som også er siste episode av programmet.

– I episoden er det meg og flere ungdommer som snakker om hvordan det er å være annerledes. Vi forteller våre historier og snakker om utfordringene vi har hatt. Det var en veldig fin greie å være med på, forteller Mathilde.

Til vanlig jobber hun som ergoterapeut på Karmøy, og fokuserer nå mest på det å hjelpe andre mennesker gjennom jobben. Hva vi får se av Mathilde i framtiden er uvisst, selv tar hun det som det kommer.

– Jeg er spontan og takker ja hvis jeg får andre spennende tilbud, det er bare gøy!