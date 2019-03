Thomas (32) droppet ut fra videregående. Nå er han på topp 100-liste over unge ledere

- Det meste av det jeg kan, har jeg lært selv. Det kom som en stor overraskelse på meg at jeg kom såpass langt i konkurransen, når de fleste andre har mer akademisk erfaring enn meg, forklarer Thomas Røed fra Trondheim.

Da Røed droppet ut av videregående hadde han ett mål: Å nå like langt som dem som tar høyere utdanning.

- Jeg var klar for å jobbe dobbelt så hardt som resten, og det har jeg gjort, sier han.

Tilbake til hjembyen

Thomas Røed fra Trondheim jobber som salgsdirektør i Venuvi, et selskap som driver salg og markedsføring mot bedriftsmarkedet over telefon. I tillegg har de blant annet et eget feltteam som retter seg mot privatmarkedet i Norge.

- Jeg jobbet i lang tid med salg i Oslo, men etterhvert kjente jeg på lysten til å få til noe stort i hjembyen min Trondheim, forteller Røed.

Han forteller at hans mål med Venuvi er å få opp Norges beste salgshus.

- På ett år har vi gått fra å være ni ansatte, til 64 ansatte fordelt i Trondheim og Tromsø. I tillegg er vi i gang med rekruttering til våre nye avdelinger i Oslo og på Gran Canaria, forteller Røed. Han legger til at han drømmer om å om ti år kunne si at han har vært med på å bygge Norges største salgshus.

Assessit, som blant annet jobber for å utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner, har hvert år siden 2009 et prosjekt om å finne årets unge leder.

- Vi tester utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus. Årets unge ledere er basert på solid internasjonal forskning, resultatene som har blitt innhentet har inngått i forskningsprosjekter og blitt presentert på internasjonale konferanser, sier Assessit.

- Alltid på jobb

Klokken halv åtte er Røed på kontoret. Han ser over resultatene fra gårsdagen og evaluerer.

- Jeg går gjennom hva som må gjøres bedre og følger opp salgsteamene, forteller han.

Når klokka er seks har nok de aller fleste kommet hjem fra jobb for lengst, men det har ikke Røed.

- Jeg er hjemme klokka 18.00, sånn cirka, men jeg har ansatte på jobb frem til 21.30, så jeg bruker mye tid på telefon med dem frem til da, forklarer han.

Før det er tid for å sove, planlegger Røed morgendagen. Så er han ferdig på jobb.

- Det er bare å gi full gass om man skal få resultater, konstaterer han.