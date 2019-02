Færre kjøper angrepiller

Salget av de mest brukte reseptfrie legemidlene som blir solgt i apotek og i dagligvarebutikker fortsetter å øke, men det er to unntak, viser statistikken. Salget av det smertestillende middelet ibuprofen har gått ned med 6 prosent fra 2017 til 2018, og salget av nødprevensjon har gått ned med 4 prosent.

Prevensjon: Kan man gå hele livet uten mensen? I dag har jenter mange ulike muligheter når det kommer til prevensjon, og flere gir oss mulighet til å mer eller mindre leve uten mensen. Det høres ganske så flott ut, men er dette greit for kroppen?

I fjor ble det solgt totalt 117.700 doser nødprevensjon. Av dette ble 7.400 solgt i dagligvarehandelen.

Angrepillene har vært solgt uten resept siden 2005. Fram til 2009 var det en økning i salget, men deretter har salget gått ned med hele 29 prosent.

– Det er positivt at det blir solgt mindre nødprevensjon ettersom dette ikke skal erstatte annen prevensjon, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Han tror nedgangen har sammenheng med at kvinner har bedre tilgang på prevensjonsmidler og at økt bruk av langtidsvirkende prevensjonsmidler som P-stav og spiral kan ha ført til mindre behov for nødprevensjon.

Blant andre mye brukte legemidler har salget av nesespray økt med 2 prosent fra 2017 til 2018. Midler til røykeavvenning som tyggegummi med nikotin og lignende har hatt en tilsvarende økning.