Twinder: Har Twitter blitt det nye Tinder?

Ifølge en Twitter-bruker er Twinder en mer ærlig versjon av Tinder.

Trenden er også omtalt av TV 2.

#twinder-profiler virker noe mer ærlig enn navnesøsteren. Alle elsker ikke trening og toppturer, men ser ut til å ha levd. — Tine the Snowqueen Jeanette (@tinejeanette) February 4, 2019

Twinder går ut på an man skriver en tweet om seg selv, med emneknaggen #twinder på slutten. Hvis det er noen som leser tweeten som vil ta kontakt, sender hen en direktemelding til personen.

#twinder jente, 21, egentlig ganske teit. Kunsthistoriestudent. Hobbyene mine er å stressvaske og rydde rommet mitt, trene, se serier og filmer, og høre på musikk mens jeg danser og later som jeg synger — Sokk i sjokk (@Sokkeskille) February 3, 2019

Bedre enn tinder

Trønderen Tine Nygaard skrev selv en tweet om hvor håpløst hun mente vanlige datingsider var. Hun spurte følgere sine hvor de hadde møtt sine kjærester.

- Jeg fikk utrolig mange svar!

#twinder jeg vil helst ikke møte noen mennesker, hverken fra twitter eller andre steder — Anders (@andersskyrud) February 5, 2019

- Jeg har funnet kjæreste en gang før med Twitter. Man vet mer om folkene på Twitter, man kan se hvem de har pratet med og hva de har sagt. Disse annonsene virker mye mer ekte enn Tinder, det liker jeg, sier Nygaard.

Går viralt

Emneknaggen ble startet av Catharina Dørumsgard og en annen twitterbruker. Nå tar trenden av internasjonalt.

Hei, alle #twinder-menn som søker kvinner som aller helst er en del yngre enn dere, og dere som svarer på tweets fra kvinner som er veldig unge når dere selv er oppi åra: pic.twitter.com/SAUvdfJtmG — Linn (@blekkfisk) February 5, 2019

– Jeg tenkte rett og slett at dette var en enkel måte å organisere de som savnet noen å være sammen med. Både som kjæreste og som venn. At emneknaggen har blitt så populær viser at det er et behov. På Twitter ser man litt mer av hvem personen er, enn på andre steder. Man viser hvordan man kommuniserer med andre, forteller Dørumsgard til TV 2.

Om du har lyst til å legge ut en #twinder-tekst, men ikke tørr fordi angst/redd for avslag/syns det er kleint/hvasomhelst, send meg en DM, så kan jeg legge ut teksten din anonymt og sette dere i kontakt med hverandre! #allefortjenernoen — Hanne Rogne (@HG_Rogne) February 4, 2019