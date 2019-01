Flere elever fortsetter på videregående og i lære

Den nye statistikken fra Utdanningsdirektoratet har sett på hvor stor andel av elevene som går rett fra første til andre og fra andre til tredje klasse på videregående skole de siste fem årene., samt hvor mange som har gått rett ut i lære etter to år på yrkesfag.

Andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller ut i lære, har gått opp fra 81,7 til 86,4 prosent. Denne økningen har i hovedsak skjedd innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Jeg gleder meg over at færre elever slutter, og at andelen elever som går ut i læreplass har økt med over 10 prosentpoeng på fem år. Det viser at mye går i riktig retning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Med ett unntak kan alle fylker vise til at flere elever har gått videre fra et trinn til et annet. På Vg1 er framgangen størst i Troms og Nordland, med en økning på henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng de siste fem årene. I Vestfold har det i samme periode vært en nedgang på to prosentpoeng. Rogaland og Sogn og Fjordane har den høyeste andelen elever som går videre fra Vg1 på 90 prosent, mens Finnmark har lavest andel med 80 prosent.