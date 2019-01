Kathrine levde livet på høygir. Da hun var 28 år sa det stopp

– Da jeg gikk i terapi, ble bedt om å utforske spørsmålet «når har jeg det godt»?

Kathrine Vigdel fra Stavanger forteller om da hun møtte veggen for sju år siden. Hun kombinerte studier, jobb, venner, interesser og frivillig arbeid. Hun var 28 år og hadde akkurat giftet seg, hun presset stadig flere avtaler inn i en allerede stappfull timeplan.

Til slutt ble det for mye.

– Jeg hadde fysisk vondt, men skjønte ikke hvorfor. Det ble tatt mange prøver, men alle viste at jeg var frisk. Så kom legen fram til at jeg var utbrent, sier hun.

Det beste og verste som kunne skje

Utbrent.

For 28-åringen var det den verste beskjeden hun kunne fått. For Vigdel som i dag er 34, ser hun tilbake på det som den beste beskjeden hun kunne fått.

– Der og da følte jeg meg som verdens mest mislykka person. For meg var et meningsfullt liv et produktivt liv, nå hadde jeg kjørt dette i grøfta, sier hun og fortsetter:

– Men etter hvert spurte jeg meg selv «hva har jeg egentlig mislykkes med»? Jeg hadde ødelagt en måte å leve på som uansett ikke passet meg. Det er egentlig det beste som kunne skjedd meg, sier Vigdel.

Hun ble sykemeldt i et år og gikk i terapi. Hun var helt nødt til å ta en pause fra alt og alle.

Det siste året har hun jobbet med en bok som skal hjelpe folk med å se faresignalene, men også hva man kan gjøre for å leve mer bærekraftig. Å kutte i kalenderen, øve seg i tilstedeværelse og takke for det som allerede fins.

Det handler om å ta livet med ro.

– Vi lever i et prestasjonssamfunn, klarer aldri å begrense oss, har lett for å sammenligne oss med andre og gjøre det alle andre gjør. I alt dette kaoset er det viktig å tenke over hva som egentlig gir oss glede, hva er det som gjør oss lykkelige, sier 34-åringen.

Flere plager

Utbrenthet defineres ofte som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, som kan gi både psykiske og fysiske plager, skriver NHI.

Diagnosen ble først sett på som en ren psykisk lidelse, men en doktorgradsavhandling fra 2009 viste at sykdommen også kan føre til fysisk smerte i muskler og skjelett.

De som oftest blir rammet er i aldersgruppen 35 til 44 år og bakgrunnen for lidelsen er ofte flere faktorer:

Lange arbeidsdager, lite søvn, uklare jobbforventninger, mangel på kontroll og ubalanse mellom jobb og fritid er bare noen av flere årsaker som listes opp.

Per i dag er det ingen nyere forskning eller undersøkelse som forteller oss hvor mange som blir rammet hvert år, eller hvor mye diagnosen koster samfunnet.

Ifølge Folkehelseinstituttet rammes rundt 20 prosent av befolkningen av en psykisk lidelse hvert år. De vanligste er derimot angstlidelser, depresjon og rusbrukslidelser.

– Livet har blitt mer meningsfullt

Det var tilbakemeldingene fra venner og bekjente som ga Vigdel inspirasjon til å skrive boka.

Hun fikk bemerkninger på at hun hadde forandret seg, venner begynte å spørre om råd: «Jeg er også sliten, men vet ikke hvor jeg skal begynne».

Hun savnet en bok som kunne gi nyttig informasjon på norsk. Hun håper at boka skal være ferdig i januar 2020.

– I dag har jeg et mye roligere liv, men jeg må selvsagt korrigere meg selv av og til, det er ikke slik at jeg har gitt opp drømmer og ambisjoner, sier hun.

– Føler du at du har gått glipp av noe etter at du endret livsstil?

– Nei, livet har blitt mer meningsfullt. Jeg vil heller si at jeg kastet bort flere år i 20-årsalderen, selv om jeg gjorde mye mer, sier Vigdel.

– Hva er rådet ditt til de som kjenner seg igjen i beskrivelsene dine og er i ferd med å bli utbrent?

– Et sted å begynne er å ta en time out. Ta en fridag og tenk lenge hva som er sjelefred, hva som gir glede og hva som er godt. Det er lov å si at du ikke skal gjøre noen ting, sier hun.