Trøndersk nettbutikk får nye eiere etter konkurs

- For min del er dette naturligvis veldig trist akkurat nå. Det har vært viktig for meg at Runwild driftes videre, og at det er jobber der. Jeg har lagt ned enormt mye krefter og energi og har ofret mye, så er naturligvis glad for at det får leve videre, sier Ida Sussan Myran.

Myran startet Runwild.no, en nettbutikk for treningsklær, fra sin egen kjeller på Ranheim i 2013. Høsten to år etter flyttet hun både familie og bedrift til nytt hus og egne lokaler for nettbutikken i Stjørdal.

Nå blir selskapet videreført av nye eiere.

- Vi ønsker ikke å gå ut med hvem de nye eierne er enn så lenge, det er helt ferskt. Men det er bra, det er mye potensial som ennå ikke er henta ut, og de jobber med nye strategier der Runwild går en spennende framtid i møte, sier Myran.

- Ekstremt tøft å drive eget

Myran peker på mange ulike faktorer som førte til at styret måtte melde oppbud tidligere denne uka.

- Det er ikke til å stikke under stol at det er ekstremt tøft å drive eget. De siste fem årene har jeg jobbet døgnet rundt, sju dager i uka.

I tillegg driver Runwild.no innen en tøff bransje. Hun forklarer at sportsbransjen i utgangspunktet er tøff, med mange store aktører og pressede marginer. Det har også vært betydelige kutt hos enkelte leverandører på markedsstøtte til forhandlere, noe som naturligvis slår ut negativt på driften.

Omsatte for nesten 10 millioner

Siste tilgjengelige regnskap for Runwild.No AS er for 2017. Der fremgår det at selskapet hadde en omsetning på 9,6 millioner kroner. Likevel endte årsresultatet på 64 000 i underskudd.

- Omsetningen har holdt et høyt nivå i 2018, i henhold til budsjett. Det har derimot vært et utfordrende marked, der de måtte selge varer til sterkt rabatterte priser mot slutten av året. Dette har vært en utfordring i hele 2018, forklarer bostyrer Veronica L. Drivstuen fra advokatfirmaet Welde på Stjørdal.

- Gjelden er oppgitt å være på 1 180 000, og den samlede verdien i eiendeler på 850 000. Så det er ikke snakk om noen stor underdekning.

Verdiene består i hovedsak av varelager.

Fortsetter i Stjørdal

Selv har Myran fått tilbud om å bli med Runwild videre, men har ikke tatt noen endelig avgjørelse. Kontor- og lagerlokalet vil fortsette å ha tilholdssted i Stjørdal, forklarer hun.

- Nå har vi likevel fått en fin avslutning på et vis. Jeg er glad for at Runwild får leve videre.