Nok en butikk legger ned i Midtbyen

«No dør vi».

Slik begynner innlegget til Barnas Outlet, som ble publisert på deres Facebook-side søndag formiddag.

Reinskou Barnas Outlet er inne i sine siste åpningsuker i Thomas Angells gate.

- Nå prøver vi å tømme butikken så godt vi kan, før vi flytter varene til Rørosmartnan. Etter det rydder vi litt plass bakerst i skobutikken i Munkegata, forklarer Anne Syrstad, og sikter til den andre butikken hun også eier og driver i Midtbyen.

- Hvordan står det til med den butikken?

- Vi avventer til Torget blir ferdig, og det blir først om et års tid. Vi håper vi klarer å holde det gående til da.

Bloggere og miljøgata

Syrstad peker på at årsaken til at de nå må legge ned er sammensatt. På en side er det snakk om handlevaner.

- Vi opplever en generasjonskløft i handlevanene. Vi fører kjente merkevarer som er store ellers i Europa, men som nordmenn ikke kjenner til. Så lenge bloggerne ikke fronter disse merkene, selger det ikke. Det er mye mote over fornuft, mener hun.

På den annen side forklarer Syrstad at de også merket store endringer etter innføringa av miljøgate i Olav Tryggvasons gate.

- Etter at det ble miljøgate opplevde vi en kraftig nedgang, og det var rundt den tiden vi bestemte oss for å gi opp. Jeg tror ikke politikerne forstår hvor avgjørende busstopp for eksempel er. Før gikk folk gjennom Thomas Angells gate, nå er det mye roligere.

Flytter til nettet

Nå ser driveren ingen annen mulighet enn å flytte butikken på nett, i tillegg til den lille avdelingen de planlegger å åpne i skobutikken i Munkegata.

- Det er veldig synd at de fysiske butikkene forsvinner, også for arbeidslivet. Trondheim er en studentby, og jobb i butikk er ofte de unges vei inn i arbeidslivet.

Reinskou Barnas Outlet har to faste ansatte, som nå har fått jobb videre i skobutikken.

- Det er verre for de deltidsansatte og tilkallingshjelpene, sier Syrstad.