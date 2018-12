Super Hero Burger åpner pizzarestaurant

- Dette skal være et rent pizzasted, ingen burgere. Det vil heller ikke være italiensk pizza med tynn bunn, men en kraftigere amerikansk New York-stil, forklarer deleier Lars Berggård.

Den nye restauranten i Olav Tryggvasons gate blir Super Heros største, med 50 sitteplasser. Innledningsvis vil seks-syv personer jobbe der.

- Det er forskjell på å lage burger og pizza?

- Ja det er det, så de aller fleste som skal jobbe her er proffe pizzamakere.

Pizza, Playstation og shuffleboard

I over fire måneder har det pågått hektisk oppussing i de gamle lokalene til Nattergalen Bar og Kjøkken, som måtte legge ned i sommer etter 12 års drift.

Super Hero Burger, som etter navnet og dømme har spesialisert seg på nettopp burger, har flyttet inn og vil åpne i begynnelsen av januar.

I tillegg til pizzaservering, tar driverne med seg spillverdenen videre fra burger-stedene - bare i noe større skala. I stedet for brettspill, har det allerede dukket opp to store shuffleboard, tv-skjermer med Playstation og dart.

- Jeg er et stort barn, og blir aldri lei av å leke, smiler eier Christopher Vrioni.

Pizza med Mona Lisa

Eierne er på jakt etter den samme atmosfæren som finnes i de eksisterende burger-restaurantene.

- Det skal være atmosfæren som skiller oss fra de andre. Pizzamarkedet i byen er veldig bra, og selv om pizza selvfølgelig er førsteprioritet, kommer atmosfæren rundt hakk i hæl.

På veggene har det allerede dukket opp ulike bilder på veggene, fra «Mona Lisa» til «Nattverden». Pizzautgaven, så klart.

Tidligere var det en nattklubb nede i lokalets kjeller. Fra nå av blir kjelleretasjen brukt til deigbaking, lager og oppbevaring av tanker med øl.

- Vi vil også holde nattåpent på fredager og lørdager med salg av pizzastykker.

- Noe helt nytt

Dette blir den tredje restauranten i Super Hero-familien i Trondheim. Fra før er det to burger-spisesteder, henholdsvis på Trondheim Torg og like ved Nova Kino.

- Er dere nervøse før åpninga?

- Jeg vet egentlig ikke helt, både ja og nei. Dette er på en måte noe helt nytt for oss, det har alltid vært burger. Men vi har startet opp restaurant i Trondheim to ganger nå, og for hver gang har vi blitt bedre på planlegging og gjennomføring.

- Vi synes trønderne har vært veldig snille med oss, og har opplevd få problemer. Trønderne er forståelsesfulle om det skulle være noe.