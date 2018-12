2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i februar

2018 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i februar. Husker du noen av dem?

- Det var en kjempenedtur, men jeg er ikke sur, fortalte driver og eier Simen Wågen til Trd.by i februar.

Tale Maria Krohn Engvik, eller Helsesista som hun er desidert mest kjent som, var en overraskelse for elevene på Sverresborg ungdomskole i forbindelse med pubertetsfestivalen de arrangerte.

Levi's flyttet inn på Trondheim Torg denne måneden, i de gamle lokalene til klesbutikken Freequent.

- Trondheim er en stor by, og Trondheim Torg er et bra kjøpesenter. Det at vi nå får til en butikk til i Trondheim, er fantastisk kult, sa Charlie Bernlöf, landssjef for Levi's-butikkene i Norge til Trd.by den gang.

Tror du at du lader mobilen din riktig? Sannsynligheten er stor for at du kjenner deg igjen i punktene i artikkelen, som forteller deg hvordan det ikke skal gjøres. Det var det mange som gjerne ville lese om i februar!

Marte Fredriksen fra Trondheim ønsket å vise at det også finnes håp for andre i samme situasjon som hennes. I anledning semifinalen i Miss Norway tok vi en prat med Fredriksen om hennes lange og tøffe reise.

Jepp, landeplagen fikk sin trønderske versjon. Dahl Dahl oversatte teksten selv, og fikk med seg artistkollega Adrian Jørgensen som duettpartner.

Et av hotellene i Trondheim var også med på Tripadvisors liste over de 25 beste hotellene i Norge for 2018. Sjekk hvilke hotell som fikk mest skryt av gjestene sine per februar i år!

Nibbler - en bringetjeneste som oppsto i Kristiansand - begynte å sørge for at trønderne får fersk mat fra restaurantene. Innen kort tid skulle det også dukke opp to andre konkurrenter, Wolt og Foodora.

Det å ha et litt for godt sovehjerte trenger ikke være gode nyheter. Selv om vi ofte snakker om at vi ikke får nok søvn, trenger det ikke være et godt tegn om du sover for mye heller.

For oss som vokste opp på 90-tallet er mange av trendene som regjerte den gang fortsatt friskt i minne - på godt og vondt. Tro det eller ei, mote fra tidlig 90-tall begynner allerede å bli ansett som vintage, og om det ikke får deg til å føle deg gammel, så vet jammen ikke vi.