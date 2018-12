Slik gjør du julegavene bærekraftige

- Det er helt meningsløst å kjøpe en gave, bare for å kjøpe. Hva skjedde med å ta litt mer eierskap over sitt eget liv og ikke bare gjøre noe for å gjøre det? spør Johansson, som er lidenskapelig opptatt av en mer bærekraftig julefeiring.

Johansson har sammen med medeier av Prisløs, Ivar Djuurhus, lenge prøvd å få flere til å kjøpe brukte julegaver.

- Jeg kunne ønske jeg kunne si «ja vi ser at det har blitt mer populært», men det har det ikke blitt helt ennå. Det er utrolig vanskelig å få til, forklarer hun.

Opplevelsesgaver er populært: Her kan du finne dem i Trondheim Å kjøpe opplevelser fremfor fysiske varer er en økende trend. Trd.by har laget en liste med opplevelser i Trondheim du kan gi i julegave!

Redesignet scrunchie i gave

Det viser seg at det ikke er helt umulig å finne noen som kjøper bærekraftige gaver. Nesten som bestilt kommer det inn en kunde som faktisk skal kjøpe en gave. Eline Berge Rathe ender opp med å kjøpe en scrunchie redesignet av brukte tekstiler.

- Jeg føler det er bedre å kjøpe noe som er litt mer spesielt, som er brukt, forklarer Rathe.

Bruk og kast

- Mange av de klærne vi kjøper i store kjedebutikker er nesten lagd for å gå i stykker, mener Johansson.

Hun er frustrert over det store forbruket samfunnet har av klær. I tillegg er heller ikke innpakningspapir veldig miljøvennlig, da de færreste bruker papiret på nytt.

- Jeg kom over en japansk pakketeknikk på Fretex sin Instagram. Der brukte de skjerf eller andre gamle tekstiler til å pakke inn gaver med. Det har jeg lyst til å prøve i år, sier Johansson.

Hennes beste julegavetips, i tillegg til å kjøpe brukt og å bruke tekstiler til å pakke inn, er å lage julegavene selv.

Leserinnlegg: Natur og Ungdom: Gode tips til en miljøvennlig jul Trondheim Natur og Ungdom har sendt oss noen gode tips for en mer miljøvennlig julefeiring.

Flere julegaver kjøpes på Fretex enn før

Vigdis Pallin er butikkleder på Fretex Møllenberg. Hun ser en økning i antall kunder som benytter seg av pakkedisken de har i butikken.

- Det er populært å kjøpe interiørartikler, ullgenser og ulike ting fra vår redesign-kolleksjon til jul, forteller Pallin.

I tillegg er Fretex Møllenberg fylt opp av julepynt i forskjellige farger, noe fra i fjor og noe fra flere tiår tilbake i tid.

- Vi har solgt mye av slips og sløyfer som er redesignet av dongeri, sier hun.

Slik lager du enkel vegansk julesnacks på 1–2–3 Lyst på julesnacks som er både digg og sunn? Sjekk ut disse tipsene.

Kjøp noe nyttig

Pallins beste tips til bærekraftige gaver er å kjøpe noe som er varer lenge og som er nyttig.

- Nå produserer veldig mange butikker klærne sine i fabrikker for masseproduksjon, mens de litt eldre plaggene er lagd for å vare, mener Pallin. Hun legger til at det også er like bra med gavekort på brukte klær.

Butikkansatt Sondre Lundhaug Andersen kommer inn butikkdøren. Han har også tips til smarte gaver.

- Jeg lager de fleste gavene mine selv. Jeg maler mye, så det blir flere malerier under juletreet i år, forteller han.

Bærekraftige butikker i Trondheim

Usikker på hvor du kan finne gjenbruksgaver eller andre bærekraftige gaver her i byen? Her får du en liten oversikt:

Livid Jeans i Olav Tryggvassons gate 19.

Etikken i Olav Tryggvassons gate 20

Lush i Dronningens gate 14

Sirkulus i Kjøpmannsgata 33

Tordenskjold Armoury i Fjordgata 32

Fretex i Fjordgata 40

Fretex i Nardovegen 10

Fretex i Heggstadmyra 2

Helios i Prinsens gate 53

Noen vi har glemt? Send oss mail til trd.by@adresseavisen.no