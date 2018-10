Kim Kardashian og Ruby Rose er farligst å søke på

Det er selskapet McAfee som har sammenholdt søkeresultater som inneholder et kjendisnavn med hvor mange linker til potensielt farlige nettsteder som kommer opp.

Det er snakk om nettsøk gjort i Storbritannia, og som andrekvinne på listen følger Naomi Campbell, mens Kim søster Kourtney Kardashian tar tredjeplassen, fulgt av Adele og den britiske «Love Island»-programlederen.

I USA er det «Orange Is the New Black»-skuespilleren Ruby Rose som topper en tilsvarende liste.

McAfee sier ifølge BBC at kyberkriminelle er kjent for å bruke populære kjendiser for å prøve å lure folk til å klikke på linker til ondsinnede nettsteder, som installerer malware eller rapper personlig informasjon og passord om mulig.