Live (20) tok fagbrev i juni - søndag vant hun kokke-stipend på 50 000 kroner

Mandag formiddag er Live Kragenes Edvardsen tilbake på jobb hos Credo Restaurant. 20-åringen forklarer at hun ble «lurt» til Oslo av sine kolleger.



- Jeg hadde avtalt med Heidi (Heidi Bjerkan, eier av Credo) at jeg skulle bli med til Oslo for å lage mat. Både Heidi og mange andre visste at det var jeg som skulle få stipendet, uten å si noe om det, sier Kragenes Edvardsen og ler.

Stipendet ble delt ut på Oslo-restauranten Kontrast søndag kveld. Da hun bestemte seg for å søke om stipendet tidligere i år, trodde hun at hun ville få en e-post om hun skulle være aktuell for stipendet.

- Men jeg fikk aldri den mailen, og tenkte at jeg heller skulle søke igjen til neste år. Jeg ble veldig sjokkert da de leste opp navnet mitt.

Godt.no omtalte saken først.

Stipend for unge lovende kvinnelige kokker

Det er andre året Kokkekarlas Legat deler ut stipendet på 50 000 kroner, et stipend som skal gå til en ung og lovende kvinnelig kokke. Karla Linhave Siverts var en an Norges fremste kokker, inntil hun døde av kreft i 2016.

På legatets nettside står det at noen av kriteriene er at man skal være en god representant hva angår yrkesstolthet og yrkesglede. Det legges vekt på faglig kompetanse, og kokken skal være opptatt av å bruke og fremme gode norske råvarer og styrke norsk matkultur.

- På Credo er vi opptatt av de samme verdiene som de Karla hadde, som var veldig opptatt av norsk mattradisjon og lokale norske råvarer. Det er det Credo jobber for også, sier Kragenes Edvardsen.

Tok fagbrev for få måneder siden

20-åringen er egentlig fra Surnadal, men flyttet til Trondheim for å følge drømmen om å bli kokk.

- Hele familien min har vært glad i matlaging, og det er noe jeg har vokst opp med. Da jeg begynte på ungdomsskolen søkte jeg på restaurant og matfag i Trondheim, og kom inn. Jeg har alltid vært glad i å lage mat, og stortrives med det.

Nå er det litt over to år siden at hun begynte som lærling hos Credo, etter å først ha vært der på utplassering da hun gikk på Strinda videregående skole. Først i juni tok hun fagbrev.

- Det er ganske spesielt å få dette stipendet. Jeg tenkte det å søke var verdt forsøket, og så gikk det fint.

Stipendet skal brukes til studier og kompetanseheving innen kokkefaget.

- Hva vil du bruke stipendet på?

- Jeg har tenkt mye på å dra til San Francisco eller Tokyo. Jeg vil til utlandet for å oppleve forskjellig kultur og arbeidsmiljø, og se hvor forskjellig ulike kjøkken kan være. Det vil jeg lære mer om, og ta med meg tilbake.