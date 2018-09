Kjendisaksjon mot utseendepress i sosiale medier

Forbundet lanserte aksjonen onsdag. Folk oppfordres til å ta en dags pause fra sosiale medier for å rette oppmerksomheten mot presset om å ha et plettfritt utseende, noe som er ekstra utfordrende for unge som har psoriasis eller en annen hudsykdom.

5 på gata om influensere og kroppspress Rabattkoder på «fillers», plastiske operasjoner og retusjerte reklameplakater. Hva synes ungdommene er greit, og blir de påvirket?

– Det er på høy tid at vi snakker mer om hva sosiale medier gjør med oss, og at vi samler skolen, politikere, psykologer og foreldre for å finne konkrete tiltak for å forebygge utseendepress, sier Gudbjørg L. Dahl, leder for PEF-ung, som er ungdomsorganisasjonen til Psoriasis- og eksemforbundet.

Ifølge forbundet viser en ny undersøkelse finansiert av legemiddelselskapet Novartis i forbindelse med aksjonen at tre av ti unge føler utseendepress i sosiale medier.

En av fire sier at de har holdt seg unna sosiale settinger fordi de er ukomfortable med utseendet, mens sju av ti ikke liker å publisere bilder av seg selv i sosiale medier.

Blant dem som er med på å fronte aksjonen er Sigrid Bonde Tusvik, Fam Irvoll, Jannicke Weeden, Michael Andreassen og Eva Weel Skram.