- Det er rett og slett ganske kvalmt at voksne gjør sånt

I et leserinnlegg hos Trd.by tirsdag uttrykte Karianne Furan (17) sin frustrasjon over regler knyttet til sykefravær på videregående skole. Innlegget hadde hun opprinnelig publisert på sin egen Facebook-vegg en ukes tid i forveien.

- Den uka starta folk på skolen å bli syke, og jeg ble også smittet til slutt. Etter mye frem og tilbake, med en dyr tur til legevakta, var det mye frustrasjon og sinne som jeg ville dele med mine nærmeste på Facebook. Mange på skolen er enig med meg, og jeg tenkte jeg måtte starte en plass. Jeg bestemte meg for å skrive om hvordan ting faktisk er.

Det er første gang 17-åringen har skrevet et slikt innlegg på Facebook. Hun trodde innlegget ville resultere i noen få likes og kommentarer, men plutselig begynte varslene å ry inn, da mange ukjente begynte å dele, like og kommentere innlegget.

Onsdag ettermiddag har over 1 000 personer reagert på Facebook-innlegget, nesten 400 personer har delt, og innlegget har over 60 kommentarer.

- Det var mye støtte, men også ganske mange støtende kommentarer. Det er en del voksne folk som har gått inn for å få innlegget til å se veldig dumt ut. De dummer seg litt ut, når jeg skriver om ungdommer, og ikke om voksne, mener Furan.

Flere unge unngår debatter på nett Færre unge deltar i nettdebatter nå enn for fire år siden, samtidig opplever flere å bli utsatt for netthets.

- Merkelig forskrudd engasjement

Den tøffe tonen i kommentarfeltene, spesielt fra godt voksne mennesker, er ikke noe ukjent fenomen. Det sier universitetslektor ved NTNU, Vegard Frantzen. Han påpeker at den ytringsfriheten internettet i utgangspunktet byr på, kommer med både godt og vondt.

- Det tyder på en svak digital kompetanse, der de ikke skjønner eller forstår hvilket konsept de er med på. Voksne folk har fått tilgang på en ny arena, og ser at de kan komme unna med det, uten noen form for sanksjoner, sier Frantzen, som har mediepedagogikk og mediekompetanse om fagfelt.

- Det ligger ganske mye arbeid bak å ville gjøre noen vondt. De fleste putter en tommel opp for det de liker, og skyver vekk det de ikke liker. Det interessante er at de fleste ikke bryr seg, det er så mye å forholde seg til hele tiden, at du nærmest får en utmattelse. Dette blir en form for merkelig forskrudd engasjement.

Det å gå imot de såkalte «nettrollene» i kommentarfeltene kan være et tungt, men viktig ansvar, mener Frantzen.

- Det er effektivt å bli stilt til ansvar. Ville du ha sagt det samme til din egen datter?

- Det er ganske ekkelt

17-åringen har fått en rekke kommentarer der folk hevder at hun syter og klager. Det at hun syntes turen til legevakta var dyr, blir møtt med at hun «burde skaffe seg en jobb». I en annen kommentar hevder noen at hun har råd til Botox, men ikke til en legetime. Furan påpeker til Trd.by at hun aldeles ikke har tatt noen form for Botox.

- Jeg bor alene på en hybel, og har ikke masse penger. Det er ikke alltid så enkelt å skaffe seg en jobb når du er 17 år gammel. Jeg har søkt på jobber, men har alltid fått beskjed om at jeg må være 18 år.

- Det er ganske ekkelt, og rett og slett ganske kvalmt at voksne mennesker gjør sånt. Godt voksne kan ha sterke meninger om hva som er rett, og vi unge har på en måte ikke rett til å si hvordan ting er for oss. Det var ting som plaget folk som var unge før også, men mye endrer seg over så mange år, mener Furan.

- Flere unge enn eldre har opplevd netthets

Tall fra Medieundersøkelsen 2018 viser at det er langt færre blant de yngre som ytrer seg i nettdebatter nå enn for fire år siden. Til samme tid oppgir hver femte ungdom at de har opplevd hets på sosiale medier.

- Når det gjelder resultatene fra Medieundersøkelsen kan vi ikke konkludere med at de unge skremmes vekk fra nettdebatter. Statistiske analyser av dataene fra undersøkelsen tyder på at det er litt mer sannsynlig at de under 25 år deltar i kommentarfelt sammenlignet med de over 25, men bruk av sosiale medier henger også sammen med deltakelse. Jo oftere man bruker sosiale medier, desto mer sannsynlig er det at man deltar i nettdebatter, forklarer medieforsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen.

Det ser også ut til å være en sammenheng mellom å ha opplevd netthets og det å delta i nettdebatter, men sammenhengen er positiv: jo mer man deltar i nettdebatter, desto mer sannsynlig er det at man har opplevd netthets.

Knudsen mener det er vanskelig å si om dette skremmer unge vekk fra nettdebatter, men det er lite som skal tilsi det basert på dataene fra Medieundersøkelsen.

- Det du imidlertid kan bruke Medieundersøkelsen til å si, er at en god del unge som har opplevd netthets, samt at det er flere unge enn eldre som har opplevd netthets. Det er derfor trolig flere enn den 17 år gamle jenta som har opplevd spydige kommentarer på ting de har skrevet på nett. Det kan imidlertid også være hets fra andre på samme alder gjennom såkalte «mobbeapper» og lignende, påpeker Knudsen.

Karianne Furan kan godt forstå om andre unge kan bli skremt av hets i kommentarfeltene. Selv håper hun at innlegg som hennes eget kan ha en innvirkning.

- Selve fraværsgrensen kan jeg ikke gjøre noe med, det har det vært masse debatt om, så det vet jeg. Men jeg skriver om at det må gå an at helsesøster kan sende hjem unger som er syke. Tilliten mellom foreldre, lærere og helsesøstre fungerer ikke i det heletatt. Har du 39 i feber, må du ut til legen, ta tester, få bekreftet at du er syk, betale, og dra hjem igjen, fordi skolen ikke stoler på at du er syk.