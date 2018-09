Har du ennå ikke tatt HPV-vaksinen? Da bør du skynde deg

Høsten 2018 er nemlig siste sjanse for å få gratis HPV-vaksine for kvinner født i 1991 og senere. Kvinnene må ta første vaksine innen desember for å få den gratis, og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019. Normalt er prisen for HPV-vaksinen 4000 kroner.

HPV er årsaken til livmorhalskreft, og det er svært sjelden at noen får livmorhalskreft uten at det er relatert til dette viruset.

- Mange tenker at «det kan ikke skje meg»

Tuva Hovde Bye (22) er fra Åfjord, men bor og studerer her i Trondheim. Hun er en av dem som har tatt alle tre dosene av HPV-vaksinen, gratis under programmet som avvikles nå ved utgangen av 2018.

- Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å ta vaksinen uansett, men tok den først og fremst fordi den er gratis nå. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt, men jeg oppfordrer alle til å ta den. Det har jeg sagt til venner, og skrevet om på Facebook, sier Hovde Bye til Trd.by.

Selv opplevde hun at moren fikk livmorhalskreft. Heldigvis ble det oppdaget tidlig, og etter operasjon gikk det bra med moren. Søstrene til Hovde Bye jobber nå for kreftforeningen.

- Mange tenker at «det kan ikke skje meg», men det skjer. Kampanjen til Thea Steen og når unge med kreft deler med andre, er en viktig påminnelse.

- Det er synd at vaksinen nå skal slutte å være gratis. Men de jobber også med et lignende tilbud for gutter, som er kjempebra, mener hun. Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine. gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Du kan selv bestille time til vaksinering på Trondheim kommune sine nettsider, uavhengig om du skal ta din første, andre eller tredje dose. I skrivende stund er det ledige timer fra 11. september og mulighet til å bestille til og med 6. november. Vaksinasjonen blir tilbudt på ulike steder, ulike dager.

#sjekkdeg

I løpet av 2018 vil over 300 norske kvinner få beskjed om at de har fått livmorhalskreft. For fjerde år på rad arrangeres #sjekkdeg-kampanjen hvor målet er å få flere kvinner over 25 år til å ta livmorhalsprøve – for å unngå kreft.

- Heldigvis er vi på riktig vei. På grunn av #sjekkdeg-kampanjen er det nå 72.000 flere kvinner årlig som tar livmorhalsprøve, og mange av dem har unngått kreft. La oss bli det første landet i verden som når nullvisjonsmålet for livmorhalskreft. Livmorhalskreft skal utryddes, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hun mener det er helt realistisk at det på sikt blir svært sjelden at noen utvikler livmorhalskreft i Norge. Dersom kvinner ringer fastlegen og tar livmorhalsprøve når de får #sjekkdeg-brevet fra Kreftregisteret, vil risikoen for kreft reduseres med opptil 80 prosent.

70 prosent smittes i løpet av livet

Etter at Thea Steen tok initiativ til #sjekkdeg-kampanjen, har alle landets fylker hatt stor økning i antall kvinner som tar livmorhalsprøve. Steen døde selv av sykdommen i 2016, bare 26 år gammel. Det er spesielt de yngste kvinnene mellom 25 og 34 år som har latt seg inspirere av kampanjen og tatt livmorhalsprøve.

- Økningen blant yngre kvinner er helt fantastisk. Dessverre er det fremdeles mange som ikke bestiller legetime når de får #sjekkdeg-brevet. Det er også alarmerende at over 250.000 kvinner ikke har sjekket seg på over ti år. Derfor er det viktig at alle oppfordrer sine døtre, søstre, mødre, tanter og kollegaer til å sjekke seg, sier Ryel.

Infeksjon med et virus som heter HPV (Humant Papilloma virus) er årsaken til celleforandringer. HPV smitter ved seksuell kontakt. Rundt 70 prosent av alle kvinner og menn smittes i løpet av livet. Det vanligste er at kroppen klarer å kvitte seg med viruset ganske fort, men noen få har smitten i seg over lang tid. HPV er årsaken til livmorhalskreft, og det er svært sjelden at noen får livmorhalskreft uten at det er relatert til dette viruset.